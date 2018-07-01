Дело мастера бо... Маргаритинская ярмарка впечатлится народным творчеством от "Мастера года"

На IV областной конкурс изделий декоративно – прикладного творчества «Мастер года» в этом году поступило более 50 заявок от мастеров со всей Архангельской области. Именно «Мастер года» даст старт культурной программе крупнейшего торгового и делового события осени – Маргаритинской ярмарке.



Учредители и организаторы выставки–конкурса – министерство культуры Архангельской области, областной Дом народного творчества, художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам при региональном министерстве культуры.

Основной целью выставки является возрождение, сохранение, развитие и популяризация художественных традиций народного искусства Русского Севера, технологий и способов обработки материала.

Среди участников выставки – конкурса народные мастера, учащиеся, студенты, работающие в области декоративно-прикладного искусства из Верхнетоемского, Пинежского, Шенкурского, Устьянского, Виноградовского, Вельского, Приморского районов, городов Новодвинск, Северодвинск, Архангельск.

В отборочном туре представлены работы в шести номинациях, которые отражают все виды декоративно-прикладного искусства:

- Текстиль (лоскутное шитье, вышивка, кукла);

- Дерево (плетение из корня, резьба, роспись, дранка, бондарное дело, художественная обработка бересты);

- Пряжа (вязание крючком, орнаментальное вязание, кружевоплетение, ткачество);

- Кость (резьба, гравировка);

- Глина (гончарное дело, керамика);

- Народный костюм.



Рукотворные изделия наших мастеров никого не оставят равнодушным. Полотенца в технике вышивка «крест» и «тамбур», шаркунки- головоломки и подвеска-кулон можжевеловый, вязаная поморская рубаха и сервиз «Песнь моря», коллекции северных игрушек, кукол и костюмов, щепная птица, поморская деревянная посуда и мебель, домотканые половики, пояса на чурочке и орнаментальное вязание – это не полый перечень изделий, которые представят на выставке поморские умельцы.

Оценивать работы и присуждать звание «Мастер года» будет областной художественно-экспертный совет. Главными критериями отбора являются уровень владения традиционными технологиями и приёмами обработки изделий народного искусства, их художественная ценность.

4 сентября состоится отбор изделий для экспонирования на выставке, а наградят победителей и лауреатов 14 сентября в 16 часов на открытии выставки в областном Доме народного творчества.



На церемонии открытия тонкости своей работы на демонстрационных мастер-классах продемонстрируют уже признанные народные умельцы, выступят молодые дарования Поморья. Не только специалисты, но и все желающие смогут прикоснуться к истокам народных промыслов.



Областная выставка – конкурс «Мастер года» продлится до 31 октября, и за этот период в Доме народного творчества будет организовано ряд интересных мероприятий.

С 17 по 19 сентября школьников приглашают на творческие мастерские "Обережная кукла" и "Браслет на кружке".

20 сентября все желающие смогут поучаствовать в интерактивной концертной программе «Осень праздник в дом просит» на основе обрядового фольклора Русского Севера.

Кроме того, областная выставка «Мастер года» - первое мероприятие культурной программы традиционной Маргаритинской ярмарки, которая пройдет в Архангельске с 20 по 23 сентября.



Выставка – конкурс будет работать в Архангельске с 14 сентября по 31 октября в здании областного Дома народного творчества по адресу пл. Ленина, 1. Вход свободный.





Контакты организаторов:

163000 г. Архангельск, п. Ленина 1

ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества»

8(8182) 21-40-42, 21-59-01. pomornt@yandex.ru