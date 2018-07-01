Фестиваль "Костюм Русского Севера 2018" в Архангельске

Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера» проводится в Поморье раз в два года. В этом году IV фестиваль пройдет в областном центре с 21 по 23 сентября и будет посвящён 310 -летию со дня основания Архангельской губернии.

С 2016 года проект поддерживается федеральной целевой программой «Культура России». Фестиваль является частью культурной программы Маргаритинской ярмарки.

Хотя прием заявок еще на закончен, в адрес областного Дома народного творчества - авторов и организаторов проекта «Костюм Русского Севера» - уже поступило более 30 заявок от театров моды, творческих коллективов учреждений культуры, мастеров по изготовлению традиционной народной и авторской куклы, дизайнеров.

География участников, как всегда, обширна – это Республики КОМИ и Карелии, Ленинградская, Вологодская, Мурманская, Архангельская области, НАО, Пермский край. Многие из них приедут на фестиваль впервые.

Каждый участник выбрал для себя номинации, которых в этом году четыре:

»Традиционный костюм Архангельской губернии»; «Сценический костюм»; «Современный авторский костюм»; «Кукла в костюме Русского Севера».

Республику КОМИ представят в Архангельске сразу несколько коллективов. Мастерицы продемонстрирую одежду этнических групп коми. Модельер Татьяна Филлипова привезет в Архангельск коллекцию костюмов "Изьваса мичлун" - "Ижемская краса", состоящую из девичьего, невестиного нарядов, сарафанного комплекта замужней женщины, олицетворяющего истинную красоту и величие женщины-ижемки.

Дом национальной и этнической моды из Сыктывкара покажет северянам серию костюмов по мотивам этнографической коллекции Национального музея Республики Коми.

Еще одни гости фестиваля – фольклорный коллектив «Ромода» из Вологодской области представят на архангельском фестивале коллекцию-реконструкцию народного костюма Великоустюгской земли «Времён связующая нить».

В Архангельской области работает много уникальных модельеров-дизайнеров, фольклористов, сохраняющих и использующих в своем творчестве традиционные особенности и колорит костюма Русского Севера. Свое творчество покажут мастера из Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Приморского, Верхнетоемского, Устьянского, Мезенского районов.

Учащиеся Школы искусств № 25 из села Верхняя Тойма под руководством Антонины Поповой представят свои коллекции сразу в трёх номинациях «Сценический костюм», «Современный авторский костюм» и «Кукла в Костюме Русского Севера».

IV Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера» ждет немало именитых гостей, специалистов в области этнографии, декоративно-прикладного творчества. Среди них Елена Дикова, каргопольский народный мастер России, Вера Голубева, мастер лоскутного шитья и коллекционер традиционного костюма из Москвы; Сергей Глебушкин, искусствовед, коллекционер и исследователь русского народного костюма; Юлия Иванова, заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, кандидат искусствоведения, лауреат премии Правительства РФ.

Компетентное жюри фестиваля возглавит Марина Алексеевна Блюмин, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения, член Союза художников РФ, Санкт – Петербург.

Режиссер-постановщик проекта - Николай Терюхин, художник - модельер, руководитель модельного агентства, Архангельск.

«Костюм русского Севера» - это не просто конкурс, это творческая площадка для повышения профессионального мастерства «золотых рук» народных мастеров, сохраняющих уникальные традиции северного края и Русского Севера в целом», - убеждена художественный руководитель ДНТ Архангельской области Людмила Макарова.



В программе праздника творческие мастерские по различным видам северных народных промыслов, выставка участников номинации «Кукла в костюме Русского Севера», открытие, конкурс - дефиле коллекций костюмов и гала-концерт с участием победителей и гостей межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера».

В рамках фестиваля пройдет конференция по проблемам сохранения и развития северного традиционного костюма. Так как одна из задач фестиваля - передать бесценный опыт многих поколений молодёжи, воспитывая в них уважение к культуре и традициям народа.

Подать заявку для участия в IV Межрегиональном фестивале «Костюм Русского Севера» можно до 3 сентября.

Все подробности на сайте областного Дома народного творчества - http://dnt-arh.ru/

http://dnt-arh.ru/nashi-proektyi/sentyabr-2018-g.-v-mezhregionalnom-festivale-%C2%ABkostyum-russkogo-severa%C2%BB.html

Учредители мероприятий: Министерство культуры Российской федерации, ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Архангельской области, Модельное агентство «Николай Терюхин».

Контакты:

163000 г.Архангельск, пл. Ленина, д.1; телефон: 8(8182)21-40-42, 8(8182)21-59-01; адрес электронной почты: pomornt@yandex.ru

Отдел народного творчества и методической работы ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества»