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От окурка до поджога. «КоммерсантЪ» о сгоревших памятниках деревянного зодчества Поморья.

Популярное федеральное издание начинает публикации о памятниках деревянного зодчества, исчезнувших в огне пожарищ.

…Исчезает уникальное деревянное наследие, но мы не извлекаем из утрат никаких уроков: причины повторяются, меняются лишь адреса. Гибнут и малоизвестные постройки, и шедевры европейского масштаба, как Кондопога. Наш перечень (он составлен по датам гибели храмов) вряд ли полон — не из всех провинций доходят сведения, не все потери даже фиксируются...

Только с середины 80-х ХХ века пожары уничтожили несколько десятков шедевров деревянного зодчества.

В скорбный список вошли пять объектов, некогда стоявших на территории Архангельской области.

  1. Усть-Кожский погост

В 3 километрах от села Усть-Кожа на реке Онеге, у деревни Макарьинское, на высоком берегу реки Кожи до середины 1980-х годов стоял деревянный ансамбль-«тройник». В центре — пятиглавая церковь Климента (датируется 1695 годом), рядом — шатровая Крестовоздвиженская церковь (1769) и колокольня (ХVIII века). Ансамбль полностью уничтожен пожаром в 1985-м — согласно версиям краеведов, дети играли со спичками и спалили дотла два храма с колокольней.

 

  1. Заостровский погост

Ансамбль состоял из двух шатровых церквей — Рождества Богородицы (1726–1728) и Михаила Архангела (1778), а также шатровой колокольни (1785). Храмы использовались под склады. Сгорел в 1989 году в результате удара молнии.

 

  1. Храмовый ансамбль в Верхней Мудьюге

Последний классический ансамбль-«тройник» (шатровая холодная церковь, кубоватая теплая церковь и колокольня), сохранявшийся в Онежском регионе. Главное сооружение —шатровая Входоиерусалимская церковь XVII века с тройным бочкообразным покрытием над двумя пятигранными алтарными апсидами. В 1753–1757 годах местный мастер Даниил Пантелеев пристроил к ней Трехсвятительский придел. Ансамбль дополняли колокольня XVIII века и кубоватая пятиглавая Тихвинская церковь (1865), вероятно, копировавшая формы старинного храма. Ансамбль сгорел 10 августа 1997-го, после праздничной службы. Тихвинскую церковь и колокольню незадолго до того отреставрировали. Огонь, замеченный жителями села, быстро перекинулся с шатрового храма на другие строения. Пожарных из-за отсутствия телефона вызывали с помощью нарочного, они приехали через два часа и застали обгорелые остатки. Эксперты считают причиной пожара неосторожное обращение с огнем: кто-то бросил на пол окурок.

 

  1. Калежский погост

Деревянный храмовый комплекс XVIII века — Калежский погост — издавна имел две церкви с колокольней. До XXI века дожили шатровая Димитриевская церковь (1761), частично перестроенная в XIX веке; Никольская церковь (1774) и колокольня (1748). В 2006-м в селе произошел сильнейший пожар: сгорело 14 домов и храмовый комплекс. В Калье после этого не осталось постоянного населения.

 

  1. Покровско-Власьевская церковь и колокольня в Лядинах

Шатровая церковь 1761 года и колокольня 1820-го сгорели 5 мая 2013-го в результате удара молнии в шатер храма. Молниеотвод на церкви был, но молнию не отвел. Пять пожарных машин приехали быстро, но потушить огонь на большой высоте не смогли — не хватало напора воды. Храм сгорел дотла. От разлетавшихся головешек загорелась стоявшая рядом шатровая колокольня. Вторая церковь ансамбля — 12-главая Богоявленская 1793 года — уцелела чудом. Власти принимали решение о воссоздании храма, но оно не реализовано.

Полный список потерь от нашего разгильдяйства здесь.

    

 

 

 

20 август 10:45 | : Культура / Происшествия

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