Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Грусть и удивление на родине Федра Абрамова

Участники молодежного форума «Творческая лаборатория северной словесности на родине Федора Абрамова» побывали в Артемиево-Веркольском монастыре.

Около тридцати юношей и девушек из Архангельской и Мурманской областей на родине известного писателя Федора Абрамова — в деревне Верколе, что на противоположном обители берегу реки — искали новые смыслы в его произведениях.

Среди участников творческой лаборатории были преподаватели и студенты Северного Арктического федерального университета, педагоги и ученики местных школ.

В монастыре форумчанам рассказали о праведном отроке Артемии и о чудесах по молитвам к нему. Любители словесности познакомились с историей обители, прошлись с экскурсией по Успенскому собору, Артемиевской и Ильинской церквям.

«Монастырь стал для нас еще одним источником вдохновения, широкий спектр эмоций испытали все. От грусти до удивления и состояния умиротворения», — сообщили форумчане на странице общественной организации «Инициатива Пинежья» ВКонтакте. Это объединение воплотило проект творческой лаборатории, поддержанный грантом губернатора Архангельской области.

Один из экспертов форума профессор САФУ Андрей Петров отметил, что смысл лаборатории заключался в эксперименте, поиске нового взгляда на наследие известного писателя: «Очень интересно было понять, что на самом деле думает пинежская молодежь про Абрамова и Верколу, как на молодых людях отразилось навязывание, давление, та самая "абрамовщина", которой их перекормили. Отрадно, что юные пинежане готовы воспринимать подлинного Абрамова, готовы к размышлениям, к переживаниям, к творческому отношению к делу. Главный результат лаборатории — в сотворчестве, в сопереживании, в дружеском общении, в эмоциональной насыщенности каждого дня, в возможности здесь и сейчас ощутить результаты своего труда».

  Форум работал в трех направлениях. Это литературная площадка «Абрамовская Веркола», где участники в современных и классических формах демонстрировали постановки по произведениям писателя. На второй площадке ребята искали формы и пространства, которые отзываются «Абрамовским словом», создавали местоопределяющие объекты, которые станут местами притяжения молодежи, гостей и жителей деревенской глубинки. Участники третьей площадки трудились над созданием видеоэкскурсии по Верколе. Руководил этой работой внештатный специалист епархиальной пресс-службы, оператор, член союза журналистов России Григорий Чухин. Под его началом ребята учились работать с камерой, пробовали себя в роли комментаторов и дикторов, видео и звукорежиссеров.  

16 август 09:15 | : Культура / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (130)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20