Грусть и удивление на родине Федра Абрамова

Участники молодежного форума «Творческая лаборатория северной словесности на родине Федора Абрамова» побывали в Артемиево-Веркольском монастыре.

Около тридцати юношей и девушек из Архангельской и Мурманской областей на родине известного писателя Федора Абрамова — в деревне Верколе, что на противоположном обители берегу реки — искали новые смыслы в его произведениях.

Среди участников творческой лаборатории были преподаватели и студенты Северного Арктического федерального университета, педагоги и ученики местных школ.

В монастыре форумчанам рассказали о праведном отроке Артемии и о чудесах по молитвам к нему. Любители словесности познакомились с историей обители, прошлись с экскурсией по Успенскому собору, Артемиевской и Ильинской церквям.

«Монастырь стал для нас еще одним источником вдохновения, широкий спектр эмоций испытали все. От грусти до удивления и состояния умиротворения», — сообщили форумчане на странице общественной организации «Инициатива Пинежья» ВКонтакте. Это объединение воплотило проект творческой лаборатории, поддержанный грантом губернатора Архангельской области.

Один из экспертов форума профессор САФУ Андрей Петров отметил, что смысл лаборатории заключался в эксперименте, поиске нового взгляда на наследие известного писателя: «Очень интересно было понять, что на самом деле думает пинежская молодежь про Абрамова и Верколу, как на молодых людях отразилось навязывание, давление, та самая "абрамовщина", которой их перекормили. Отрадно, что юные пинежане готовы воспринимать подлинного Абрамова, готовы к размышлениям, к переживаниям, к творческому отношению к делу. Главный результат лаборатории — в сотворчестве, в сопереживании, в дружеском общении, в эмоциональной насыщенности каждого дня, в возможности здесь и сейчас ощутить результаты своего труда».

Форум работал в трех направлениях. Это литературная площадка «Абрамовская Веркола», где участники в современных и классических формах демонстрировали постановки по произведениям писателя. На второй площадке ребята искали формы и пространства, которые отзываются «Абрамовским словом», создавали местоопределяющие объекты, которые станут местами притяжения молодежи, гостей и жителей деревенской глубинки. Участники третьей площадки трудились над созданием видеоэкскурсии по Верколе. Руководил этой работой внештатный специалист епархиальной пресс-службы, оператор, член союза журналистов России Григорий Чухин. Под его началом ребята учились работать с камерой, пробовали себя в роли комментаторов и дикторов, видео и звукорежиссеров.