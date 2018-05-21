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Тутов открывает фестивали

V Гриновский и XII Красноборский

 

Август в Архангельской области урожаен на фестивали. Так, 19 августа, в день Яблочного Спаса в архангельском клубе «Колесо» пройдет юбилейный Пятый Гриновский литературно-музыкальный фестиваль. Напомню, что первые два состоялись на Кегострове, два последующих – в «Колесе».

 

Известно, что на Кегострове и в доме на улице Олонецкой, ныне Гайдара, Александр Грин жил в годы ссылки, так что выбор мест проведения фестиваля не случаен. Нынешний фестиваль стал возможен исключительно благодаря энтузиазму организаторов, в первую очередь – архангельского писателя и общественного деятеля Александра Тутова, он проходит без поддержки властей. По итогам фестиваля будут награждены «Романтики года». Начало – в 15=00.

 

А 25 августа в Красноборске пройдет Двенадцатый литературно-патриотический фестиваль "Земля родная", в этом году приуроченный к 150-летию со дня рождения скульптора-каменотеса Самсона Суханова. Организаторы фестиваля – Александр Тутов и Владислав Попов, а также отдел по делам молодежи районной администрации и Телеговский культурно-досуговый центр

 

Участники его посетят районный музей, родную деревню Самсона Суханова Завотежицу, проведут литературно-поэтические встречи с местными жителями, а также смогут предпринять вылазку в лес за грибами. По итогам фестиваля планируется издание сборника произведений участников.

 

Тексты участники фестиваля могут предварительно сбрасывать на адрес: osspkrasn@mail.ru

 

15 август 08:35 | : Культура

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