Культурный шок: Архангельских детей развращали произведениями Толстого и Горького

Прокуратура Архангельской области заявила, что школьников младших классов развращают «взрослыми» произведениями Гоголя, Толстого и Есенина. И занимается этим не кто-нибудь, а музколледж.

А история такова.

В апреле этого года студенты Архангельского музыкального колледжа организовали мастер-класс «Характер и я» для учеников начальных классов. В рамках мероприятиябыли прочитаны монологи из повести Николая Гоголя «Невский проспект», пьесы Максима Горького «На дне», повести Льва Толстого «Крейцерова соната», поэмы Сергея Есенина «Черный человек». Также они показали акробатические этюды. В их числе был оказался фрагмент из мюзикла «Чикаго».

«Проверка показала, что эти выступления для учащихся начальной школы не соответствовали их возрасту, интересам и потребностям», — сказано в сообщении прокуратуры. При этом не указано, какие с позволения сказать специалисты в вопросах культурологии и педагогики сделали подобный вывод.

Кроме того, на размещенной при входе в здание колледжа афише не было знака информационной продукции. Это противоречит требованиям закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«В свою очередь администрации образовательных организаций заблаговременно не ознакомились с категорией информационной продукции, предоставляемой Архангельским музыкальным колледжем, в результате чего внеурочная деятельность учащихся организована без учета их возрастных особенностей», — добавили в ведомстве.

В результате проверки прокуратуры руководителю колледжа сделали выговор.

В связи с вышесказанным, наблюдатели вспоминают прецедент, когда житель Архангельска обвинялся в пропаганде нацизма за одно размещение фотография с Парада Победы 45-года, на ней, дескать, были видны немецкие штандарты.