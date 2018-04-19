Сийский монастырь глазами англичанина

Известный английский фотограф Дэвид Шорт (David Short) и его помощник Фрэйзер Хэвенхэнд (Fraser Havenhand) посетили Антониево-Сийскую обитель.

Дэвид ездит по миру и снимает людей для личного некоммерческого проекта «Человек в своей среде» — о людях, которые органичны в том, чем живут и занимаются. Одним из мест съемки и стал Сийский монастырь.

«В объектив фотографа попали игумен и братия обители. Съемки проходили и в храме за службой, и на послушаниях, и в быту. Гости отведали и традиционного русского чая — в свое время иван-чай, или кипрей, поставлялся во многие страны, в том числе и Англию», — сообщил на своей странице в Фейсбуке насельник монастыря иеромонах Феофил (Волик).

Помогала в организации съемок опытный журналист, переводчик из Выборга Ирина Волочковская, которая родилась и выросла в Архангельске и прежде часто бывала в Антониево-Сийской обители.

После окончания Ньюкастл-колледжа Дэвид 20 лет профессионально снимает рекламу для серьезных компаний и модных журналов. Фрэйзер — ассистент Дэвида уже три года.

О Дэвиде Шорте можно почитать здесь: http://www.davidshort-photography.co.uk/

(По материалам Архангельской епархии)