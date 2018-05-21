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Кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN набирает обороты

С 6 по 9 декабря 2018 года в  культурной жизни Поморья  ожидается  масштабное событие. Уже во второй раз Архангельск накроет волной хорошего авторского кино. Какие фильмы окажутся в шорт-листе, а затем на экранах кинотеатров и площадок в Ночь фестивального кино, пока загадка, но уже сейчас известно, что это будут новые, увлекательные работы кинематографистов из разных уголков земли.
Второй кинофестиваль Arctic open в течение 20 дней принимает заявки на участие в главном кинособытии года. На сегодняшний день поступило  более 60  работ.
География участников не ограничивается арктическими территориями: Ижевск, Санкт-Петербург, Хабаровск, Москва, Рязань, Красноярск, Элиста, Кривой рог, Новосибирск. Из зарубежных авторов для участия в фестивале уже заявились представители Финляндии, Украины,  Таджикистана.

Среди поступивших работ есть короткометражные, полнометражные игровые и документальные фильмы. Однако, значительный перевес на стороне короткометражек, их более  60  процентов, далее идет  документальное кино и оставшиеся 9 процентов - это полнометражные игровые фильмы. Организаторы фестиваля надеются на примерно одинаковое распределение фильмов по номинациям.

Первые поступившие работы очень разные – некоторые основаны на реальных событиях и происходят в начале ХХ века, другие же переносят нас в современную квартиру, где разворачивается поистине детективное действие. Для поклонников марвеловской вселенной  короткометражный игровой фильм  режиссера Антон Бильжо «Тесты 8: Непознанный мой».  Картина в жанре фантастики, рассказывающая о том, как талантливый инженер-физик в результате внештатной ситуации в лаборатории попадает в чёрную дыру. Его жена, которую играет Светлана Камынина, известная многим по роли главврача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны», пытается сохранить память о муже и разгадать причину его исчезновения. Шесть лет она живёт в разрушенном институте и проводит эксперименты. Во время наблюдения происходят, по истине, странные вещи.

Финские кинематографисты отправил на фестиваль фильм  "It's Not Silence" (перевод: «Это не тишина»). В документальной картине  рассказ о людях, которые живут в «законсервированном» с 1998 года городе Пирамида на Шпицбергене, без интернета и связи с внешним миром. На первый взгляд это место может показаться раем для интровертов, но картина ставит перед зрителем другой вопрос: на чём действительно стоит сосредоточиться в нашей жизни?  Один из героев понимает, что служение на Пирамиде - это лишь передышка от внешней суетливой жизни «большой земли». Здесь он ищет силы двигаться дальше. Остальные участники картины видят в своей работе высокий смысл в достижении единения с природой. Можно представить себя на месте главных героев и задать вопрос: «Хватит ли вам для гармоничной жизни только голоса диспетчера, передающего погодные сводки и извещающего о приходе судов?»
Член Русского Географического общества режиссер Максим Кузнецов на примере  антарктической экспедиций  Фаддея Беллинсгаузена и  Георгия Седова  к Северному полюсу в документальном фильме "Арктика-Антарктика. Остановка по требованию" рассуждает, какими сквозь годы перед нами предстают первопроходцы, и какими мы видим наших современников, сделавших работу в заполярье своей судьбой.

Совершенно другое настроение у картины «Георгий» Марины Имперской. Героиня, не веря в кончину близкого друга, приходит в его квартиру, чтобы самостоятельно убедиться в правдивости этой информации. Главные герои не произносят ни одного слова, но и без них всё понятно. Действие разворачивается под церковное отпевание и чтение отрывков из Гегеля.

Фильм «Кто следующий, мечтатели?» столичного режиссёра Натальи Верёвкиной рассказывает нам об истории профессионального танцора Сергея Орлика, жизнь которого круто изменилась после страшной аварии. Ещё один режиссёр - Анастасия Чагочкина – представила фильм «Грымза». Он повествует о бывшей балерине, а ныне художественном руководителе, которая готовит группу девочек-учениц к отчетному концерту. Конкуренция с молодыми кадрами, профессионализм и амбиции, стили преподавания  старой и новой школы -  в основе картины.

В других фильмах, заявленных на участие в фестивале, рассказы о строительстве православного храма на Кипре, история о том, что душу продать можно не только дьяволу, но и мобильному приложению, о том, как становятся «звёздами ютуба», о пациентах психиатрической больницы и многие другие.

И таких разных по настроению, содержанию и наполнению фильмов  ежедневно приходит всё больше. Прием заявок продлится до 10 октября, затем отборочная комиссия будет формировать шорт-лист, куда войдут не менее 50 картин   в трёх номинациях: документальный, короткометражный и игровой полнометражный фильмы.  Сам кинофестиваль Arctic open пройдет с 6 по 9 декабря 2018 года. В эти дни  кинопоказы, творческие встречи зрителя с авторами, мастер-классы, семинары  пройдут  в Архангельске, Северодвиснке и Новодвинске.

 

Для cправки:
Первый фестиваль Arctic open прошел с 7 по 9 декабря 2017 года. В эти дни за три дня на 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска 60 конкурсных и внеконкурсных фильмов посмотрело более трёх тысяч зрителей. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого фильмы Arctic open смогли увидеть и обсудить жители в десяти районах Архангельской области.


25 июль 14:44 | : Культура

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