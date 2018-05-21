Северодвинское ноу-хау - заговорившие достопримечательности

В Северодвинске завершилась установка первых девяти табличек с QR-кодами, которые позволяют владельцам смартфонов узнать информацию об исторических местах Северодвинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Проект называется «Северодвинск. Мой маршрут». В его рамках совместно с городской администрацией и привлечением экспертов мы разработали тексты, а именитые фотографы поделились снимками, - рассказала куратор проекта, научный сотрудник городского краеведческого музея Любовь Карпова.

Она добавила, что к юбилею Северодвинска сложилась и заработала вся цепочка: сайт с текстом и фотографиями, а также первые девять табличек с QR-кодами.

- Мы сразу продумывали веломаршруты, поэтому первая «говорящая табличка» появились у въезда в наш город. Она направляет туристов к памятнику первостроителям, затем на Ягры: в бор, к воинскому мемориальному комплексу, затем к набережной имени Александра Зрячева, и сообщает много интересных фактов, - пояснила Любовь Карпова.

Таблички с QR-кодами установлены в сквере Ветеранов, рядом с драматическим театром и Театральным озером, на территории Дворца молодёжи «Строитель» и в парке культуры и отдыха. Последнюю установили сегодня в присутствии и при помощи журналистов рядом с городским музеем.

- Достаточно навести на неё смартфон, и вы уже на сайте, причём именно в том месте, где размещена информация об объекте. До конца года мы намерены довести количество говорящих табличек до двух десятков. И это не предел! В нашем городе очень много интересных мест, - подвела итог Любовь Карпова.

Напомним, проект реализуется управлением культуры и туризма совместно с городским краеведческим музеем. Он поддержан в рамках программы «Молодёжь Северодвинска», поскольку направлен, в первую очередь, на молодых людей, которые активно пользуются смартфонами.

P.S. Мэр города Игорь Скубенко обратился ко всем северодвинцам и гостям города на своей страничке в соцсети ВКонтакте с такими словами:

«Уважаемые горожане, очень прошу беречь эти таблички, не допускать вандализма. Только общее внимание и общее участие нас всех позволит скоро сделать наш город интересным для больших семейных, дружеских, школьных прогулок. Мы не намерены останавливаться и будем продолжать подобные проекты. Надеюсь на поддержку».