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В седьмой раз Поморье принимает фестиваль духовых оркестров «Дирекцион НОРД»

Ставший традиционным фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион НОРД»   пройдет в Архангельске и Новодвинске с 27 по 29 июля  и будет посвящен празднованию Дня Военно-Морского Флота России.  
В фестивале примут участие  11  музыкальных  коллективов, из них 6 профессиональных военных оркестров,  в том числе из Санкт-Петербурга  и Сарова Нижегородской области.

Военных музыкантов северяне встречают с особой теплотой. Фестивали духовых оркестров – это только мирные победы, прославление доблести и  патриотизма.  
В преддверие праздника 27 июля в 18 часов на сцене Дома народного творчества состоится концерт «Во славу Флота и Отечества!» с участием коллективов фестиваля.
В этот же день, 27 июля в 20:00 в Новодвинске   в парке за городским культурным центром  начнется  программа военных музыкантов из Санкт-Петербурга.
Откроет VII фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» 28 июля  в 16 часов большой праздничный  концерт  сводного фестивального оркестра.
На площади перед Архангельским областным театром Драмы выстроятся  более ста военных музыкантов.
Впервые в торжественном дефиле  примут участие оркестр и рота почетного караула космодрома «Плесецк»  под руководством капитана Ивана Солдатова и старшего лейтенанта Антона Передрия, а также  военный оркестр 94-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ под управлением подполковника Павла  Мешалкина из города  Саров  Нижегородской области.
В составе сводного оркестра выступят и  юные музыканты Архангельского морского  кадетского  корпус имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Для ребят это почетная  миссия и первое выступление вместе с профессиональными военными коллективами.
Постоянные участники Дирекциона - это оркестр  регионального  управления МЧС,  эстрадно-духовой оркестр УФСИН по Архангельской области,  гарнизонный оркестр Беломорской военно-морской базы  Северного флота. Вновь посетит северный фестиваль военный оркестр войсковой части 5402 Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ  из  Санкт-Петербурга под руководством капитана Александра Теряева. Коллектив - неоднократный лауреат смотров – конкурсов, в его репертуаре  классические, народные  произведения, эстрадные и оригинальные композиции.

В этом году дирижировать сводным оркестром будет капитан внутренней службы, руководитель  оркестра главного управления МЧС России по Архангельской области Вадим Данилюк. Он начинал этот фестиваль и на протяжении трёх первых  лет был дирижером сводного оркестра. «Я уверен, что всё получится, -  говорит Вадим Сергеевич.  -  У каждого оркестра на фестивале своя изюминка, свои краски, а  когда  объединяются несколько коллективов, эмоции,  красота  троекратно увеличиваются. Живая музыка в исполнении духовых оркестров придает торжественность и праздничность любому событию. Этим  накалом, душевным подъемом заряжаются все:  я как дирижер,  музыканты и зрители».

Завершится первый фестивальный день выступлением эстрадно-духового оркестра Онежского межпоселенческого культурного центра, руководитель – Владимир Лазарев. Программа  коллектива «Наедине со всеми» начнется в 19:00.

По традиции в День Военно-морского флота,  29 июля оркестры примут участие в митинге «Морская дорога Победы» и в прохождении войск по Троицкому проспекту.

Выступление  участников фестиваля «Дирекцион-Норд»  продолжится на двух площадках Архангельска. Зрители смогут увидеть программы  всех  11 духовых оркестров – участников VII фестиваля «Дирекцион НОРД».
На  открытой сцене  Красной пристани  Набережной Северной Двины концерт начнется в 15:30. Перед зданием Архангельского театра Драмы в 15 часов.
Коллективы исполнят  совместные музыкальные приветствия и покажут сольные номера. В репертуаре духовых оркестров марши, гимны и вальсы, популярные произведения джаза, эстрадной  и народной музыки, произведений других жанров.

 Программой «Огонь, вода и медные трубы!» в 18:15  оркестр регионального управления МЧС закроет фестиваль.

 Учредитель проекта – министерство культуры Архангельской области, организаторы – Дом народного творчества Архангельской области, управление культуры и молодёжной политики мэрии г. Архангельска.


Справки по телефону: (8-818-2) 21-40-43, ДНТ

    


17 июль 14:07 | : Культура

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