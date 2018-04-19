В седьмой раз Поморье принимает фестиваль духовых оркестров «Дирекцион НОРД»

Ставший традиционным фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион НОРД» пройдет в Архангельске и Новодвинске с 27 по 29 июля и будет посвящен празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

В фестивале примут участие 11 музыкальных коллективов, из них 6 профессиональных военных оркестров, в том числе из Санкт-Петербурга и Сарова Нижегородской области.



Военных музыкантов северяне встречают с особой теплотой. Фестивали духовых оркестров – это только мирные победы, прославление доблести и патриотизма.

В преддверие праздника 27 июля в 18 часов на сцене Дома народного творчества состоится концерт «Во славу Флота и Отечества!» с участием коллективов фестиваля.

В этот же день, 27 июля в 20:00 в Новодвинске в парке за городским культурным центром начнется программа военных музыкантов из Санкт-Петербурга.

Откроет VII фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» 28 июля в 16 часов большой праздничный концерт сводного фестивального оркестра.

На площади перед Архангельским областным театром Драмы выстроятся более ста военных музыкантов.

Впервые в торжественном дефиле примут участие оркестр и рота почетного караула космодрома «Плесецк» под руководством капитана Ивана Солдатова и старшего лейтенанта Антона Передрия, а также военный оркестр 94-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ под управлением подполковника Павла Мешалкина из города Саров Нижегородской области.

В составе сводного оркестра выступят и юные музыканты Архангельского морского кадетского корпус имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Для ребят это почетная миссия и первое выступление вместе с профессиональными военными коллективами.

Постоянные участники Дирекциона - это оркестр регионального управления МЧС, эстрадно-духовой оркестр УФСИН по Архангельской области, гарнизонный оркестр Беломорской военно-морской базы Северного флота. Вновь посетит северный фестиваль военный оркестр войсковой части 5402 Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ из Санкт-Петербурга под руководством капитана Александра Теряева. Коллектив - неоднократный лауреат смотров – конкурсов, в его репертуаре классические, народные произведения, эстрадные и оригинальные композиции.

В этом году дирижировать сводным оркестром будет капитан внутренней службы, руководитель оркестра главного управления МЧС России по Архангельской области Вадим Данилюк. Он начинал этот фестиваль и на протяжении трёх первых лет был дирижером сводного оркестра. «Я уверен, что всё получится, - говорит Вадим Сергеевич. - У каждого оркестра на фестивале своя изюминка, свои краски, а когда объединяются несколько коллективов, эмоции, красота троекратно увеличиваются. Живая музыка в исполнении духовых оркестров придает торжественность и праздничность любому событию. Этим накалом, душевным подъемом заряжаются все: я как дирижер, музыканты и зрители».



Завершится первый фестивальный день выступлением эстрадно-духового оркестра Онежского межпоселенческого культурного центра, руководитель – Владимир Лазарев. Программа коллектива «Наедине со всеми» начнется в 19:00.

По традиции в День Военно-морского флота, 29 июля оркестры примут участие в митинге «Морская дорога Победы» и в прохождении войск по Троицкому проспекту.

Выступление участников фестиваля «Дирекцион-Норд» продолжится на двух площадках Архангельска. Зрители смогут увидеть программы всех 11 духовых оркестров – участников VII фестиваля «Дирекцион НОРД».

На открытой сцене Красной пристани Набережной Северной Двины концерт начнется в 15:30. Перед зданием Архангельского театра Драмы в 15 часов.

Коллективы исполнят совместные музыкальные приветствия и покажут сольные номера. В репертуаре духовых оркестров марши, гимны и вальсы, популярные произведения джаза, эстрадной и народной музыки, произведений других жанров.

Программой «Огонь, вода и медные трубы!» в 18:15 оркестр регионального управления МЧС закроет фестиваль.

Учредитель проекта – министерство культуры Архангельской области, организаторы – Дом народного творчества Архангельской области, управление культуры и молодёжной политики мэрии г. Архангельска.



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