"Корабельная слобода" - возрождение в Архангельске

С 27 по 29 июня в рамках празднования Дня кораблестроителя на Красной пристани в районе Северного морского музея впервые пройдет конкурс резчиков деревянной скульптуры "Корабельная слобода".

В соревнованиях примут участие семеро мастеров из Архангельской области.



Сергей Хомов и Виктор Федяевкий выступят от Вельска, Каргополь будет защищать Александр Таскаев. Архангельск представят Михаил Костров, Александр Скрипченко, Сергей Поташев и Денис Ковальцов.

Работать мастера будут три дня. Начало соревнования 27 июня в 12 часов. 29 июня в 15 часов скульптуры представят на суд жюри. Оценит профессионализм, технику исполнения, скульптурное видение и мышление участников конкурсная комиссия в составе трёх признанных художников - резчиков. Это два народных мастера России Андрей Корельский и Юрий Ходий и мастер архаичной деревянной скульптуры Валерий Зверев.

Резьба по дереву известна с древнейших времен и многие умельцы достигли в этом искусстве абсолютного совершенства. Скульптурную резьбу можно рассматривать с разных ракурсов, поэтому она должна быть тщательно продумана, выполнена и обработана. Такая работа требует от резчика не только умения обращаться с древесиной, рационального использования материала, иметь навыки и опыт резьбы, но и знания законов композиции, разнообразных техник, а кроме того терпения, сосредоточенности, эстетического вкуса. К ней можно приступать только после того, как освоены приемы геометрической, контурной и рельефной резьбы. Поэтому скульптурная резьба считается вершиной резчицкого ремесла.



Проведение конкурса будет максимально прозрачных. Рождение нескольких "деревянных Галатей" произойдет на глазах у зрителя. Понаблюдать, как идеи мастеров-скульпторов воплотятся в жизнь, можно будет в течение всех трех дней с 27 по 29 июня.

Кого жюри признает лучшим в семерке участников и кто победит в первом областном конкурсе резчиков деревянной скульптуры «Корабельная слобода» узнаем на церемонии награждения, которая пройдет в рамках праздничной программы 29 июня на 17 часов на открытой сцене Красной пристани.



Подобный конкурс проводится в области впервые и организаторы надеются, что он внесет разнообразие в городскую среду, будет способствовать интересу к новым формам народного искусства, популяризации традиционных и современных жанров резьбы по дереву как среди самих поморских умельцев, так и горожан.