Солноворот. История с Емецкого луга

Из альбома "Емецк-луг". Предыдущая зарисовка: http://rusnord.ru/culture/41481-emeck-lug-iz-maya-v-iyun-pomorskie-istorii-aleksandra-chasheva.html

Солнцеворот на Русском Севере именовали солноворотом.

***

Радость жизни разлита над Емецким лугом. Пересвист и чириканье мелких птах, стрекот сорок, крики галок и чаек не смолкают ночами. Белые они нынче. Трава на оставленном Двиной «удобрении» вырастает в это время до пяти сантиметров за сутки. В небесной канцелярии утвердили благоприятный сценарий, в котором солнце, тучи, дождь, дуги Ра меняют друг друга по нескольку раз в день.



Мой спутник (Валетом наречён; мама – финская лайка, отец – неизвестен) с восторженным лаем ныряет в ярко-зелёный травостой, пробует его на зуб и с хрустящим удовольствием смакует приглянувшиеся сочные растения. Он живёт «здесь и сейчас», видит только то, что есть. Человек воображает то, чего нет. И кто счастливее?

***

Знакомая утка, кладку яиц которой обнаружили три недели назад, вывела на первую прогулку десяток пушистых комочков. К речке направилось семейство. С трудом утихомирил горячего «полуфинского парня». Увы, охотник.



На берегу озера встретили рыбака. Озадаченного. Сетку небольшую поставил он накануне вечером, сегодня её проверил и ничего не может понять: вся попавшаяся рыба объедена. Некоторые рыбёшки скушаны неведомым подводным диверсантом наполовину. Не бывало такого ранее. На вопрос о «подозреваемых», ответил кратко: «Возможно, чайки. Но вероятнее - бобры».



Если с белыми крикуньями всё понятно - они всегда обитали в нашей местности, то появление в водоёмах ближайшей округи бобров можно приравнять к чуду.



В писцовых книгах XVI-XVII веков при описаниях занятий крестьян северных уездов попадалась фраза, вызывавшая отторжение страшной сутью: «А бобров всех бивали. Нет их боле». Возродились наши братья. Расплодились. Может, хватит ума у человека не бивать их более?

***

В прошлые века проходил по лугу Московский тракт. Богатели принимавшие многочисленных путников жители сёл и деревень. Работа находилась для поставщиков сена, кузнецов, бакалейщиков, трактирщиков. О тех бойких временах напоминает «вкусное» название деревни Кашеварская, ставшей впоследствии частью села (ныне вновь деревни) Зачачье.



Мужской народ преимущественно топтал дорогу. Шагали в одиночку, артелями, командами. И полками проходили на войны. Возвращались с них увечные да раненые и числом поменее.



С девятнадцатого века в «подстоличную Сибирь» превратилась Архангельская губерния. Загремели кандалы и над Емецким лугом. Тати, разбойники, воры, несогласные с царскими порядками потянулись к северным острогам. Человек человека в клетку сажал, унижал и убивал. Давно это длится. Привыкли люди. Счёт в прежние века на тысячи жизней шёл, а как рванула мысль человеческая вверх, машины с механизмами появились, так на миллионы уничтоженных перешли: человек и братьев его в природе оставшихся, гектаров лесов и земель, кубометров воды и кислорода и пр. и пр. Страшна прогрессия истребления.



Для северной природы главная беда в двадцатом веке пришла. По воле коммунистических вождей Русский Север в главный валютный цех страны советов превратился. Лучковками и бензопилами вольные и подневольные строители ударных пятилеток истребили тайгу, питающую водами северные реки и кислородом Европу. Валюта, полученная за сырой лес, проедена да на индустриализацию всея атлантиды под названием СССР потрачена. Северная Двина, обмелевшая, отравленная стоками целлюлозных гигантов, молча сносит лишения, выпавшие на её долю, «благодаря великим деяниям» неразумных временщиков.



Та же участь в начале третьего тысячелетия и Землю постигла. Дедичи одушевлённой её считали, матушкой величали. О сбившихся с пути говорили: «Как его, грешника, мать сыра земля носит!».



Миллиарды грешников по телу живой планеты ползают. И гадят. Доколе?



Мудрец Велимир Хлебников подобным вопросом задался:

Прилично ли Господину Земному Шару

(Да творится воля его)

Поощрять соборное людоедство

В пределах себя?



Что будет за рамками исчерпанных «приличий»?

Возможно, стряхнёт Господин Земной Шар одним движением вредителей с поверхности своей?



И останется всё,

Как было,

На Земле, не для всех родной...

Будет так же

Светить Светило

На заплёванный шар земной!



Такой вариант ответа дал родившийся в Емецке странник земной Николай Рубцов.



В истории людей и по их вине были войны, моры от болезней, инквизиция, годы мракобесия, самоистребления. У Природы лишь по вине человека наступили ныне мрачные времена.



Что будет там, за пределом терпения Земли-Матери?

***

Иногда в прошлом ответы находятся. С наслаждением погружаюсь в древнерусские словари. Восторгов и вопросов множество возникает. Например, древнее слово злокомон имеет значение «злодей, злой человек». То есть комон – «человек»?

В то же время, в древнерусском языке комонь – «боевой конь». Многие знакомые нам слова имеют другие смыслы. Примеры: «ласкосердие» означало обжорство; «наказатель» – учитель; «прелестный» – лживый; «пороки» – стенобитные орудия; «порно» - прочно; «приточник» – сочинитель; «рачение» – любовь; «резоимание» – ростовщичество; «спекулатор» – палач; «уй» – дядя по матери; «уноты» – юноши; «хытрец» – художник, творец; «южик» – родственник; «ядомный прибор» – посуда. И т.д. и т.п.



Верьте порно в звук слов, хытрецы и приточники!

***

Томится сердце в ночь на солноворот. На убыль день покатится. Жизнь-то давно уже миновала этот рубеж. Вышел во двор. На часах 00-00. Луг туманом накрыт. Отдыхает, живёт. Без человека. Если наступит конец «нашего света», природа, возможно, его не заметит. Тучи изольются тёплым ливнем, зашумят травы, свет перейдёт в тень и ночь сменит день. Естественный порядок вещей не отменить.

д. Зачачье, Емецкий луг, 23 июня 2018 г.

Александр Чашев