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"Главное, меня вовремя заземлить". Гай-Германика о своих диалогах с Богом (видео)

Как мы сообщали ранее, некогда эпатажный кинорежиссер (не только в искусстве, но и своим стилем жизни) Валерия Гай-Германика раскаялась и ударилась в православие. Вот еще одно тому подтверждение…

Валерия Гай Германика всегда была в диалоге с Богом. Об этом известный скандальный режиссер рассказала в эфире программы председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Парсуна».

Разговор начался с воспоминаний Валерии о детстве. «Вера у меня была всегда, меня крестили в детстве. Но лет в 16 я сняла с себя крест, ушла в субкультуру, мы пили портвейн на кладбище и слушали Мэрилина Мэнсона, — призналась Валерия. — Но и тогда я была в диалоге с Богом, только каком-то странном — обижалась на Бога за то, что у меня все плохо, "Бог плохой". Я не говорила, что Бога нет. Я всегда хотела жить вечно. Молилась, читала "Отче наш" перед сном».

Гостья программы призналась, что ощущает себя неофитом. «Вера для меня — это возможность жить вечно, быть счастливой, жить в гармонии, когда все классно. У меня детская вера, наверно. Я считаю, что очень страшно, например, съесть йогурт в среду», — рассказала Валерия.

Кинорежиссер рассказала о моментах в ее жизни, когда она соприкасалась с кошмаром умирания: «Я поняла, что не так страшно умереть, как то, что будет потом. Я поняла, что надо что-то делать для своей души, потому что уж очень она страдает у меня. Я пыталась найти себе утешение в разных вещах, в алкоголе, например. Очень любила читать книги, когда было плохо. "Отверженные", "Война и мир", "Граф Монте-Кристо". Но долго нельзя оставаться на этом уровне, так как все это душевное, психология, а не духовное».

Валерия призналась, что ей тяжело оттого, что ум и душа находятся в разладе: «Это надо как-то синхронизировать. Мне помогает собраться молитва и пост, и мой батюшка, который меня "заземляет" вовремя».

Также кинорежиссер считает, что стереотипы о «лубочном» Православии искореняются личным примером. «Я хожу в храм, и за мной тоже приходят люди в храм. Как-то я свой день рождения праздновала в храме, позвала друзей. Церкви стоит быть более открытой, тогда таких стереотипов будет меньше», — считает девушка.

Валерия поделилась своими мыслями о воспитании детей: «Хотела устроить ребенка в общеобразовательную школу, мне замдиректора сказала, что ребенок все равно будет пить, курить, его не убережешь. Я так не считаю. На ребенка можно положительно влиять».

Также Валерия не учит детей просить прощения друг у друга или у взрослых. «Мне в детстве все говорили: "Проси прощения!", и это меня надолго оттолкнуло от того, чтобы действительно просить у кого-то прощения. Я думаю, если мой ребенок захочет у кого-то попросить прощения, он это сделает без напоминаний», — считает кинорежиссер.

Валерия рассказала о том, что очень любит свои фильмы, она чувствует себя волшебником, который создает сказочный мир: «Я сказочник в полном смысле этого слова, я люблю сочинять мечты. Раньше я занималась соцреализмом — очень модное направление до сих пор. Но сейчас я хочу заниматься чистым искусством, я на переходе к более художественному кино».

Владимир и Валерия поговорили и о литературе. «От Достоевского я плачу, он меня вводит в депрессию, — призналась режиссер. — Он слишком глубоко копает, а я делала то же самое в своем фильме "Все умрут, а я останусь". Я изучала человека, который находится в крайнем своем состоянии. Я пыталась докопаться до глубины человеческого одиночества, до глубины горя подростка, глубины любви. Через фильмы я решаю свои проблемы, они — обмен энергии с миром».

В своей программе «Парсуна» Владимир Лейгода беседует о жизни, вере и смыслах с известными людьми.

Структурно каждый выпуск «Парсуны» состоит из пяти тематических блоков: вера, надежда, терпение, прощение и любовь. Эти темы взяты из известной «Молитвы Оптинских старцев», которая завершается обращенными ко Господу словами: «Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить».

Цикл программ «Парсуна» — совместный проект телеканала «Спас» и радио «Комсомольская правда» — выходит в эфире телеканала «Спас» каждое воскресенье в 18:30 и в эфире радио «Комсомольская правда» по пятницам в 18:05.

Германика известна как автор, получившей специальный приз Каннского кинофестиваля за картину «Все умрут, а я останусь» о подростках-девятиклассниках. Другая режиссерская работа Валерии — сериал «Школа» — вызвал резкую критику Русской Церкви и учительского сообщества. Гай Германика — обладательница премий «Ника», «Открытие года» и «Серебряный Георгий» Московского кинофестиваля.


21 июнь 09:31 | : Культура / Верую

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