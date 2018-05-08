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"Кенозерское ДеДство" - проект для тех, кто никогда не отдыхал

С 12 по 15 июня восемнадцать подопечных Каргопольского и Няндомского домов-интернатов для престарелых и инвалидов и Няндомского комплексного центра социального обслуживания отдыхали в деревне Морщихинской Каргопольского сектора Парка. Гости жили на берегу озера в «Рыбацкой избе», посещали экскурсии и мастер-классы, пели песни на Лекшмозерской вечерухе.

Такие туры ежегодно проводятся Кенозерским национальным парком в рамках социального проекта «Кенозерское ДеДство. Люди, которые никогда не ездили в отпуск». Для долгожданных гостей были организованы экскурсии по «Тропе муравейников» и «Тропе раздумий», проведена программа «Бревенчатая страна» в Архитектурном парке «Кенозерские бирюльки» и экскурсия по деревне Морщихинской. Вечерний досуг участники проекта проводили за традиционными мастер-классами.

Приятным сюрпризом стала «Лекшмозерская вечеруха» с фольклорным коллективом «Любо-Дорого», где вместе пели и танцевали. Сотрудник Няндомского дома-интерната Ульяна Редер отметила: «На свете множество красивых мест, но это самое сказочное, красивейшее, вдохновляющее и незабываемое! Кенозерье – настоящая верность старине и вера в чудесное… Интереснейшие и познавательные экскурсии, мастер-классы, а вечёрки с фольклорным коллективом «Любо-Дорого» не оставят равнодушным никого!»

В свою очередь в День России, 12 июня, подопечные Каргопольского и Няндомского домов-интернатов и Няндомского комплексного центра социального обслуживания организовали песенный флешмоб и спели Гимн нашей страны.

Тёплая и дружеская атмосфера, внимание к долгожданным гостям – всё это запомнится надолго: «Особенно порадовали обеды и ужины в русском стиле, а также жаркая банька: хочешь – по-белому, хочешь – по-чёрному. Уезжать не хотелось!»

Но расставание будет недолгим, и уже осенью участники проекта вновь встретятся на Кенозерской земле – в Плесецком секторе Парка, где для них также будет подготовлен познавательный и развлекательный отдых.

Напомним, что социальный проект «Кенозерское ДеДство. Люди, которые никогда не ездили в отпуск» реализуется с 2013 года. Он призван помочь одиноким пожилым людям Архангельской области активно и интересно проводить время на пенсии и убедиться, что пожилой возраст – не повод отказываться от путешествий и новых впечатлений.

    

20 июнь 12:43 | : Культура

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