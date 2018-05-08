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"Чучело" как пример христианской нравственности. Старый советский фильм новыми глазами

Клирик архангельского храма святого Мартина Исповедника священник Леонид Перчугов пообщался с воспитанниками детского центра «Радость» в столице Поморья.

Ребята из группы «Морская регата» вместе со священником посмотрели фильм Ролана Быкова «Чучело».

«Мы с детьми поговорили не только о смысле картины, но и о Боге, о Церкви, я рассказал им азы нашей веры, — прокомментировал свое общение с воспитанниками центра отец Леонид. — Ребята очень заинтересовались моим крестом, разглядывали его, поэтому мы поговорили еще о смысле креста и о том, что значит быть крещеным. Дети в той или иной мере знакомы с нашей верой, кто-то изучает православную культуру в школе, поэтому беседа их заинтересовала».

По словам священника, «Чучело» напрямую касается христианской нравственности: «Фильм выбрали преподаватели центра. Может быть, он тяжеловат для таких маленьких, но запланирован в программе занятий. Удивило, что дети смотрели очень внимательно и многое поняли».

«Радость» — частный детский сад, но на каникулах он работает как летний лагерь. Урок нравственности прошел здесь впервые. На занятии были дети младшего школьного возраста, а в следующий раз отец Леонид познакомится с ребятами постарше — до 13–14 лет. Встречи со священником проходят по согласованию с администрацией центра и родителями.

(по материалам Архангельской епархии)

16 июнь 09:26 | : Культура / Верую

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