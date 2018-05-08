"Типомания", прийди! В Архангельске снова пишут на заборах

Это граффити развлекаются.

Рассказывает «Регион29»:

- Воршкоп Васина «Вёрстка в особо крупных размерах» прошёл во второй день международного фестиваля шрифта и видео Typomania. В нём приняли участие не только архангельские дизайнеры, но и фотографы: для этого им пришлось отложить технику в сторону и взяться за карандаши и баллончики с краской.

За восемь часов — именно столько в общей сложности продлился день с Александром Васиным, — участники мастер-класса придумали, спроектировали и нарисовали на длинном бетонном заборе арт-объект «Архангельская азбука». Даём ориентир: чёрно-белое граффити находится по соседству с «Лоскутным одеялом» из треугольничков, которое мастерская «Множество» нарисовала на стене разрушенного деревянного сарая. Каждому из участников было поручено создать дизайн двух букв из 33-х. Хитрость состояла в том, что между буквами не должно было быть пустот: они должны были обволакивать друг друга, переходя из чёрного цвета в белый. А это значит, что дизайнерам недостаточно было просто придумать свои буквы, нужно было встроить их в систему, проследить за тем, чтобы литеры уживались с соседями. Некоторые буквы пришлось «спасать» прямо в процессе.

Одна из участниц семинара — северодвинка Ольга Душичева. 10 лет назад она уехала в Москву учиться, и сейчас занимается графическим и вэб-дизайном. На «Типомании» в Архангельске девушка оказалась случайно: о том, что знаменитый московский фестиваль приехал на Север, она узнала, приехав домой на праздники.

— Переплести буквы между собой — это была самая сложная часть, — рассказала Ольга. — Я немножко боялась, что в результате правок пропадёт стиль — потому что изначально у всех буквы получились очень разными, — но Саша как-то очень умело их собрал воедино.

…Перед отъездом Саша Васин признался в любви к Архангельску, назвав его очень теплым.