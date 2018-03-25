День кораблестроителя в Архангельске - что нас ожидает?

Профессиональному празднику всего один год. Соответствующее постановление подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 30 мая 2017 года. Архангельск в этот день ждет разнообразная культурная программа, а специальным подарком для северян будет выступление под открытым небом Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.

29 июня – профессиональный праздник всех, кто связан с корабельным делом и отечественным судостроением.

Поморье – морской край с богатейшей историей судостроения и судоремонта. 325 лет назад, в 1693 году, на соломбальской судоверфи царь Петр I заложил первый русский торговый корабль «Святой Павел». С этого времени Архангельск стал по праву называться «колыбелью отечественного судостроения». За 30 с небольшим лет, до 1725 года на государственной и частных верфях Поморья было построено около 150 судов различных типов и назначения.

По сей день на предприятиях Архангельска и Северодвинска продолжают развивать традиции талантливых северных мастеров – корабелов.



Как рассказал Руслан Боднарук, и.о. директора областного Дома народного творчества, Архангельск встретит гостей уже 27 июня: «В этот день на Красной пристани, в районе Северного морского музея развернется «Корабельная слобода» - конкурс резчиков деревянной скульптуры. К нам съедутся мастера резьбы по дереву из разных районов области. Понаблюдать за их работой можно будет в течение двух дней с 27 по 29 июня. Главный день празднования – 29 июня. Мы надеемся, что День кораблестроителя, который отмечается у нас впервые, станет одним из любимых праздником северян».

29 июня на нескольких площадках под открытым небом будут организованы выставки, творческие мастерские и интерактивные программы. Архангельские Гостиные дворы подготовили экскурсии и занятия для детей и взрослых «Ослепляющий камуфляж». На мастер – классах для детей «Акватория творчества» на территории Красной Пристани можно будет смастерить поделку в технике оригами и изготовить свою птицу счастья. Около театра Драмы и в Петровском парке откроются интерактивные площадки «На спортивной волне», «Сокровища древних кораблей», «Корабельный сбор». Пройдут показательные выступления и открытые тренировки молодых спортсменов.

В 13 часов на сцене, расположенной на Красной Пристани, начнется большой концерт «У Архангельского города корабельного пристанища». Своё творчество покажут коллективы северодвинского научно – технического центра «Звездочка», Новодвинского городского - культурного центра. Популярный ансамбль Беломорской военно-морской базы под руководством Александра Канурина порадует горожан музыкальной программой «У самого Белого моря». Здесь же наградят победителей конкурса резчиков деревянной скульптуры «Корабельная слобода».



В 17 часов перед архангелогородцами выступят московские артисты - Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота РФ, начальник оркестра и главный дирижер, заслуженный артист России, капитан первого ранга Алексей Карабанов. Военные музыканты специально для Архангельска подготовили программу «На страже Отечества».



Организатор праздника - Дом народного творчества Архангельской области.

