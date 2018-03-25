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День кораблестроителя в Архангельске - что нас ожидает?

Профессиональному празднику всего один  год. Соответствующее постановление подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 30 мая 2017 года.  Архангельск в этот день ждет   разнообразная культурная программа, а специальным  подарком для северян будет   выступление под открытым небом Центрального  концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России.

 

29 июня –  профессиональный праздник всех, кто  связан с корабельным делом и отечественным судостроением.

Поморье – морской край с богатейшей историей  судостроения и  судоремонта. 325 лет назад, в 1693 году, на соломбальской судоверфи царь Петр I заложил первый русский торговый корабль «Святой Павел». С этого времени Архангельск стал по праву называться «колыбелью отечественного судостроения».  За 30 с небольшим лет,  до 1725 года на государственной и частных верфях Поморья было построено около 150 судов различных типов и назначения. 

По сей день на предприятиях Архангельска  и Северодвинска  продолжают развивать традиции талантливых северных мастеров – корабелов.


Как рассказал Руслан Боднарук,  и.о. директора областного Дома народного творчества,  Архангельск встретит гостей уже 27 июня: «В этот день на Красной пристани,  в районе Северного морского  музея  развернется «Корабельная слобода» - конкурс резчиков деревянной скульптуры. К нам съедутся мастера резьбы по дереву из разных районов  области. Понаблюдать за  их работой можно будет в течение двух дней с 27 по 29 июня. Главный день празднования – 29 июня. Мы   надеемся, что День кораблестроителя, который  отмечается у нас впервые, станет одним из любимых праздником северян».

 

29 июня на нескольких площадках  под открытым небом будут организованы  выставки, творческие мастерские и интерактивные программы. Архангельские Гостиные дворы подготовили экскурсии и занятия для детей и взрослых «Ослепляющий камуфляж». На мастер – классах  для детей «Акватория творчества» на территории Красной Пристани можно будет смастерить поделку  в технике оригами и  изготовить свою птицу счастья.  Около театра Драмы  и в Петровском парке откроются интерактивные площадки «На спортивной волне»,  «Сокровища древних кораблей», «Корабельный сбор». Пройдут показательные выступления и открытые тренировки молодых спортсменов.

 

В 13 часов на сцене,  расположенной на Красной Пристани,  начнется большой концерт «У Архангельского города корабельного пристанища». Своё творчество покажут коллективы  северодвинского научно – технического центра «Звездочка», Новодвинского городского - культурного центра. Популярный ансамбль Беломорской военно-морской базы под руководством  Александра Канурина порадует горожан музыкальной программой «У самого Белого моря».  Здесь же наградят победителей  конкурса резчиков деревянной скульптуры «Корабельная слобода».

 В 17 часов перед архангелогородцами выступят  московские  артисты  - Центральный концертный  образцовый оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота РФ,  начальник оркестра и главный дирижер,  заслуженный артист России, капитан первого ранга  Алексей  Карабанов. Военные музыканты  специально для Архангельска подготовили  программу «На страже Отечества».

Организатор праздника - Дом народного творчества Архангельской области.
 

07 июнь 08:54 | : Культура

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