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Архангельск отметит День России вместе с казачьим ансамблем «Ставрополье»

12 июня в 14 часов на Красной Пристани у Северной Двины начнется концерт "Ты так красива, моя Россия", посвященный   государственному празднику – Дню России. Приятным подарком северянам будет выступление государственного казачьего ансамбля  песни и танца «Ставрополье».

 

В концерте примут участие творческие коллективы столицы Поморья, с отдельной программой  выступит легендарный   коллектив, гордость нашего края - Государственный академический Северный русский народный хор. В 17 часов на сцену выйдут гости - Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье». Директор коллектива - заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства РФ Иван Громаков.


Артисты привезут в Архангельск обширную, содержательную концертную программу. Казачий ансамбль из Ставрополья объехал почти всю страну, союзные государства, неоднократно выступал в Европе и вот теперь готов поделиться своим искусством с жителями Поморья.
Северяне насладятся широтой и удалью казачьей песни, виртуозностью молодецких танцев и поэтичностью станичных кадрилей.


Ансамбль «Ставрополье» - опытный и известный в России профессиональный художественный коллектив. Тридцать пять лет в песнях и танцах артисты вдохновенно рассказывают о красоте и величие своего края, умело вплетая в репертуар этнические мотивы Кубани, Дона, Поволжья, Украины, Северного Кавказа, среднерусских равнин.

Об этом говорят и названия концертных номеров: «Наурская», «Донская игровая», «Ставропольская кадриль», «Некрасовские вечерушки».


Сегодня в составе ансамбля «Ставрополье» 200 человек, четыре основных творческих группы: оркестровая, хоровая, балетная и эстрадная. Ежегодно коллектив даёт около 150 концертов. Ансамблю аплодировали олимпийцы Сочи и участники художественного фестиваля Дружбы «Апрельская весна» в Пекине.

В Архангельске гости исполнят традиционные казачьи напевы. Здесь и народные плясовые,  хороводные, шуточные и лирические композиции и даже казачий  романс.

Публику покоряют массовые танцы в исполнении артистов ансамбля - яркое, темпераментное хореографическое повествование прошлого и будущего Ставрополья.
Своеобразный репертуар, яркость и поэтичность номеров, самобытный казачий фольклор  приносят ансамблю "Ставрополье" заслуженный успех у самой разной аудитории.

Гвоздем программы будет совместное выступление двух прославленных коллективов. В исполнении Северного русского народного хора и Казачьего ансамбля песни и пляски   прозвучит русская народная песня «Красна Девица» и Государственный Гимн Российской Федерации.

 

Начало концерта "Ты так красива, моя Россия"  - 12 июня в 14:00. Выступление гостей начнется 12 июня в 17 часов. Место встречи в Архангельске - Красная Пристань, набережная Северной Двины, открытая, концертная сцена.


Организаторы – областной Дом народного творчества.  
Справки по телефону: (8-818-2) 21-40-43, 21-40-42

 



Внимание СМИ
Уважаемые журналисты!
12 июня  в 14.00 в здание Государственного Северного хора ( ул. Тимме, 21 корпус 3) пройдет  совместная  репетиция двух прославленных коллективов - Государственного академического Северного русского народного хора и Государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье". Во время праздничного концерта 12 июня  коллективы исполнят два произведения: Гимн РФ и народную песню «Красна Девица».
Спикер – Руслан Владимирович  Боднарук, директор ДНТ Архангельской области 
Вход по журналистским  удостоверениям.

 

Организаторы – областной Дом народного творчества.  
Справки по телефону: (8-818-2) 21-40-43, 21-40-42

05 июнь 07:39 | : Культура

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