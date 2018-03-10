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Кровавая Третьяковка, или Что говорит вандалам Путин

Околокультурное событие, так бурно обсуждаемое уже вторую неделю – нападение на картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына». История многослойная… тут и медицина, и политика, и экономика.

Итак, пришёл в Третьяковку товарищ из Воронежа. За подлинным искусством, если вспомнить определение незабвенной Фаины Раневской. Нашёл полотно, вокруг которого так много споров, и… «…в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то» (из показаний задержанного).

Наверное, это самые дорогие сто грамм беленькой во всей истории отечественной ликёроводочной промышленности. «Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали» (из показаний сотрудника галереи). По оценке специалистов, реставрация может занять несколько месяцев… а то и годы. Каков ущерб? В интернете я не нашёл даже примерной стоимости всемирно известного полотна, по которому узнают Третьяковскую галерею. Но подозреваю, речь идёт о миллионах и миллионах. Тогда непонятно, почему охранное стекло было так легко разбить каким-то столбиком. Вроде бы технологии позволяют.

Причём это не первое покушение на царя Ивана. Самое громкое совершил в 1913 году иконописец-старообрядец Абрам Балашов (вот только давайте без антисемитизма). «…вдруг с неистовым криком бросился к картине, перескочил через барьер и шнур, ограждающие картину, и со словами: “Довольно крови” — три раза полоснул картину ножом» (из показаний очевидцев). Удивительно, но точно такую же историю мне рассказывала моя бабушка. Только не дореволюционную, а послевоенную. Того поехавшего ветерана, по её версии, в Кащенко увезли, где тогда мой дедушка лежал (она, типа, собственными глазами его видела).

То есть, картина сама напрашивается, чтобы её порезали? Нонсенс.

Того неистового Абрама сразу же отправили в психиатрическую лечебницу, откуда его, как гласит история, позже забрал отец. Сегодняшнего культурного террориста тоже проверяют на вменяемость… хотя наше добренькое министерство культуры (Мединский заведует) уже обратилось с просьбой… куда следует примерно наказать воронежца. И не важно, как у него с головой. Вот такая справедливость по…

Хотя, надо признать, именно к этому полотну Ильи Репина всегда были претензии по поводу излишнего натурализма. Хотя мы и покровавей сюжеты видели.

Теперь о побудительных причинах. Не знаю, как было с тем старообрядцем, а наш современный любитель живописи честно признался, что принял. Причём сделал это, не выходя из храма искусства. Это несложно - Первым делом в буфет, конечно, в поисках духовности. Но сначала купил билет, красная цена — 500 рэ. «Мне водочки нужно, — интимно говорю охраннику, — тут у вас есть?» — «В кафе нет, только в ресторане, вы поднимитесь на второй этаж». Поднялся, за столами сидят японцы, культурно отдыхают. Или китайцы? Или корейцы? Чёрт их разберет. Ну я в бар: «Мне бы водочки…» — «Пожалуйста, — отвечает бармен, тоже подозрительно походивший на японца. — Вам какой? «Русский стандарт» или «Царская охота»? (из журналистского расследования Александра Мельмана).

Вот тут у меня вопрос – а нахрена?! И сам на себя удивился – это спрашивает Черток, который всегда был за розлив в любое время суток? Но не в школьном буфете. И не в театральном. И не в галерейном. По крайней мере, не водки, когда хороший коньяк только поддержит таинство соприкосновения с большим искусством.

Когда-то из Третьяковки уволили директора. Увольняло, кстати, министерство культуры - как учредитель. В список претензий (многие, кстати, обоснованные) входила и такая – не умеет зарабатывать деньги. И по пунктам – в галерее нет кафе, магазинов и Wi-Fi. Вот и появился целый ресторан. Моя школа, кстати, стояла (и стоит) в пяти минутах ходьбы от галереи. Часто ходили в неё прогуливать уроки. И пролетели мимо такого праздника жизни! Тогда в буфете даже пива не продавали, только кофе с молоком из титана.

А теперь к политике. Как рассказали коллеге Мельману местные смотрительницы, воронежский вандал, когда его крутили, кричал: «Это мне Путин приказал, Путин приказал!»… как будто при упоминании этого имени все должны взять под козырёк.

Вот и политическая составляющая вырисовывается. А сигналы-то уже были. Как гласит народная молва, в 2013 году группа православных активистов обращалась к Третьяковской галерее и к министру Мединскому с требованием убрать картину из экспозиции. «В замечательном собрании галереи есть ряд картин, содержащих клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых Царей и Цариц. Таким картинам явно не место в этом собрании русских живописных шедевров. Прежде всего речь идет о мерзкой, клеветнической и ложной как в своем сюжете, так и его живописном воспроизведении картине И.Е. Репина “Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года”» (из обращения).

Тогда активистов культурно послали. Вы, наверное, слышали про этот затянувшийся диспут на тему царя Ивана, кем его считать – реформатором или больным на голову деспотом. Исторические хроники настаивают на последнем – самодержец чуть ли не оргазм ловил, присутствуя во время пыток, разве что самолично ноздри не рвал (не положено по чину». Зато губернатор-коммунист Потомский настолько восхищён личностью Грозного, что поставил ему огромадный памятник на своей Орловщине. Причём на том месте, где тот сынка своего царевича в висок приласкал, как на картине показано… или тот сам преставился. Вовремя, кстати, успел, его после этого быстренько сняли… губернатора.

Путин, если мне не изменяет память, в тот спор не втягивался. Но нашего президента так много во всех сферах жизни, что почему бы и здесь не поприсутствовать. Тем более, в больной голове.

Я готов согласится с тем, что сюжет картины антиисторичен. Но и Репина, начитавшегося Карамзина, понять могу – после того, что написал историк, представить Иоанна IV беленьким-пушистеньким никак не получается. Тем более, что это любимый исторический персонаж Сталина. Который примерно так же поступил со своим старшим сыном Яковом, разве что не своими руками.

Сам я никакой магии от этого полотна не чувствую, у меня другие приоритеты в той же Третьяковке.

Но пусть висит…

Леонид Черток

03 июнь 08:32 | : Культура / Происшествия

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