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Архангельск: Послушать Шнура... и озвереть

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя областного центра, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на концерте в здании Дворца спорта профсоюзов в городе Архангельске, нарушал общественный порядок. Сотрудники полиции предложили ему проследовать на улицу для разбирательства. Подозреваемый, желая избежать привлечения к административной ответственности, нанес несколько ударов кулаками по голове участковому уполномоченному полиции, причинив тому физическую боль и телесные повреждения характера кровоподтеков.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято  к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

31 май 10:57 | : Культура / Происшествия

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