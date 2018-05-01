Архангельск: Послушать Шнура... и озвереть

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на концерте в здании Дворца спорта профсоюзов в городе Архангельске, нарушал общественный порядок. Сотрудники полиции предложили ему проследовать на улицу для разбирательства. Подозреваемый, желая избежать привлечения к административной ответственности, нанес несколько ударов кулаками по голове участковому уполномоченному полиции, причинив тому физическую боль и телесные повреждения характера кровоподтеков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.