Кенозерье на большом экране

В главном киноконцертном зале страны «Октябрь» (г. Москва) 29 мая состоится премьерный показ фильма «Сказки о маме». Действие происходит в Кенозерье в Архангельской области — в краю озёр, лесов и оживших сказок. Герой картины — абсолютно реальный человек — Василий Попов – рыбак и философ. Картина снята при поддержке Кенозерского национального парка.

Авторы фильма – создатели «Атлантиды Русского Севера», определили жанр картины как «документальная сказка». Фильм рассказывает о родной земле — о самом сокровенном, волшебном, исконном. Знатки, русалки, лешачихи и водяные некогда населяли Русский Север. И сегодня где-то на зарастающих лесом полях в маленьких деревушках доживают свои последние дни давно забытые духи народных поверий.

В психоделическое странствие по северным мифам отправился коренной житель деревни Лекшмозеро Василий Попов. Он держит путь в то место, где некогда стоял его родовой дом. Почти вся семья главного героя погибла в войну, которая опустошила северные деревни. Путешествие Василия – это попытка найти на заросших берегах дух «старого мира». Но если берега озер молчаливы и как будто мертвы, то стоит перейти грань реальности, и «старый мир» захватывает своего очарованного странника.

Приглашаем в таинственное путешествие вместе с главным героем по северной ускользающей красоте старины, которое состоится 29 мая в 19:30 в кинотеатре «Октябрь» по адресу: Москва, Новый Арбат, 24.

Билеты ещё можно приобрести здесь: https://karofilm.ru/art/film/3715

Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=iCweW0eN3CI&lc=z22ky5cyxsjag1oos04t1aokgsznjhddfu01ksmarteabk0h00410