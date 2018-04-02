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Поющий Архангельск. В День славянской письменности и культуры

24 мая в 13:00 Архангельск присоединится к праздничной программе и споет вместе со всей страной. По традиции  старт  Дню  славянской письменности и культуры будет дан в Москве. На Красной Площади 24 мая в 13 часов  состоится основное торжество, которое откроется грандиозным концертом хоровой музыки. В этот же день  и час праздничные программы  начнутся во всех регионах России, от Владивостока до Калининграда.


Ежегодно с 1986 года 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры.  Праздник, связанный  с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Именно они – болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев — кириллица.

Праздник славянской письменности напоминает об истоках нашей духовности, о том, что русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, о роли письменности в ее становлении и развитии.

В 2018 году День славянской письменности и культуры будет отмечаться в 33 раз. С 2010 года постоянным официальным центром торжеств стала столица России.
Одновременно  с Москвой праздничная эстафета стартует в сотнях больших и малых городах нашей  страны.
В Архангельске на площади около областного театра Драмы имени М.В. Ломоносова  вот уже в пятый  раз выступят  детские, любительские и профессиональные хоры.
Учредители и организаторы  – региональное  Министерство культуры, Всероссийское хоровое общество, Дом народного творчества Архангельской области.
В этом году   программу пополнят три новых  участника – это хор Воскресной школы храма Всех святых и  два коллектива из  Приморского района.

Откроет концерт детский сводный хор. В составе хора  воспитанники музыкальной школы «Классика», школы искусств №2 имени А.П. Загвоздиной и  хора Воскресной школы храма Всех святых. Епархиальный коллектив под руководством педагогов Татьяны Жернаковой и Ирины Якуниной впервые примет участие в совместном концерте.
В исполнении сводного хора прозвучат  популярные детские песни, такие как «Веселый ветер»  из кинофильма «Дети капитана Гранта», «Песня о волшебниках» Г. Гладкова, «У моей России длинные косички» на музыку Г. Струве и слова Н. Соловьева.

 

Продолжит праздничную программу детский хор Архангельской городской гимназии № 24 «Созвучие». В их репертуаре произведения на музыку советских и русских композиторов

В. Шаинского, А. Островского, Е. Крылатого: «Вместе весело шагать»,  «Пусть всегда будет солнце», «Песня об улыбке».


Впервые в празднике примет участие Заостровский народный академический хор, руководитель Наталья Бакина.  Коллектив недавно отметил своё 45 – летие, в их репертуаре более 130 академических произведений. В народном хоре Приморского района занимаются люди разных профессий: учителя, электрики, продавцы, работники культуры и сельского хозяйства – настоящие любители классической музыки и хорового пения.

Подхватит эстафету сводный хор Детской школы искусств №31 и вокальной студии  «Малинка» дома культуры п.Уемский  Приморского района. Артистизм и искренность исполнения юных артистов никого не оставит равнодушным. Солистка «Малинки», неоднократная участница и лауреат городских вокальных конкурсов, восьмилетняя Полина Шишелова   споет «Крылатые качели» (музыка  Е. Крылатова, слова  Ю. Энтина).

В финале на уличную сцену выйдут все участники концерта. Сводный хор в составе  300 человек исполнит  «гимн» солнцу и радости жизни – знаменитые песни «Вместе весело шагать»  Владимира Шаинского и "Пусть всегда будет солнце" Аркадия Островского.

24 мая в 13 часов на площадь около Архангельского театра Драмы им. М. В. Ломоносова  всех желающих приглашают присоединиться к народному празднику -  Дню  славянской письменности и культуры, спеть вместе со всей страной.

   

15 май 07:50 | : Культура

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