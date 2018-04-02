Поющий Архангельск. В День славянской письменности и культуры

24 мая в 13:00 Архангельск присоединится к праздничной программе и споет вместе со всей страной. По традиции старт Дню славянской письменности и культуры будет дан в Москве. На Красной Площади 24 мая в 13 часов состоится основное торжество, которое откроется грандиозным концертом хоровой музыки. В этот же день и час праздничные программы начнутся во всех регионах России, от Владивостока до Калининграда.





Ежегодно с 1986 года 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник, связанный с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Именно они – болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев — кириллица.



Праздник славянской письменности напоминает об истоках нашей духовности, о том, что русская культура наследует древние и великие традиции славянской культуры, о роли письменности в ее становлении и развитии.

В 2018 году День славянской письменности и культуры будет отмечаться в 33 раз. С 2010 года постоянным официальным центром торжеств стала столица России.

Одновременно с Москвой праздничная эстафета стартует в сотнях больших и малых городах нашей страны.

В Архангельске на площади около областного театра Драмы имени М.В. Ломоносова вот уже в пятый раз выступят детские, любительские и профессиональные хоры.

Учредители и организаторы – региональное Министерство культуры, Всероссийское хоровое общество, Дом народного творчества Архангельской области.

В этом году программу пополнят три новых участника – это хор Воскресной школы храма Всех святых и два коллектива из Приморского района.



Откроет концерт детский сводный хор. В составе хора воспитанники музыкальной школы «Классика», школы искусств №2 имени А.П. Загвоздиной и хора Воскресной школы храма Всех святых. Епархиальный коллектив под руководством педагогов Татьяны Жернаковой и Ирины Якуниной впервые примет участие в совместном концерте.

В исполнении сводного хора прозвучат популярные детские песни, такие как «Веселый ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта», «Песня о волшебниках» Г. Гладкова, «У моей России длинные косички» на музыку Г. Струве и слова Н. Соловьева.

Продолжит праздничную программу детский хор Архангельской городской гимназии № 24 «Созвучие». В их репертуаре произведения на музыку советских и русских композиторов

В. Шаинского, А. Островского, Е. Крылатого: «Вместе весело шагать», «Пусть всегда будет солнце», «Песня об улыбке».



Впервые в празднике примет участие Заостровский народный академический хор, руководитель Наталья Бакина. Коллектив недавно отметил своё 45 – летие, в их репертуаре более 130 академических произведений. В народном хоре Приморского района занимаются люди разных профессий: учителя, электрики, продавцы, работники культуры и сельского хозяйства – настоящие любители классической музыки и хорового пения.



Подхватит эстафету сводный хор Детской школы искусств №31 и вокальной студии «Малинка» дома культуры п.Уемский Приморского района. Артистизм и искренность исполнения юных артистов никого не оставит равнодушным. Солистка «Малинки», неоднократная участница и лауреат городских вокальных конкурсов, восьмилетняя Полина Шишелова споет «Крылатые качели» (музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина).



В финале на уличную сцену выйдут все участники концерта. Сводный хор в составе 300 человек исполнит «гимн» солнцу и радости жизни – знаменитые песни «Вместе весело шагать» Владимира Шаинского и "Пусть всегда будет солнце" Аркадия Островского.



24 мая в 13 часов на площадь около Архангельского театра Драмы им. М. В. Ломоносова всех желающих приглашают присоединиться к народному празднику - Дню славянской письменности и культуры, спеть вместе со всей страной.