Никто кроме нас: Архангельск спел гимн ВДВ лучше всех

Легендарный ансамбль Воздушно-десантных войск «Голубые береты» выступил в столице Поморья в рамках концертного тура, посвященного дню Победы. Среди тех, кто пел на концерте гимн ВДВ – песню «Синева», был и сенатор Виктор Павленко.

Ансамбль «Голубые Береты» в особом представлении не нуждается. Тем не менее, художественный руководитель, полковник Сергей Яровой, напомнил, что первый концерт его участников, проходивших службу в Афганистане, состоялся 19 ноября 1985 года в Кабуле. Тогда были исполнены песни под обычные, «семирублевые» гитары. Но музыка, задушевное исполнение, тексты тронули сослуживцев. И хотя с тех пор минуло почти 33 года, а в 1991 году самодеятельные артисты получили статус профессионалов, «Голубые Береты» знают, любят, тепло встречают. Особенно в аудиториях, где зрителями являются десантники.

- Мы очень рады, что сегодня на концерте в Архангельск наш добрый друг - сенатор Виктор Николаевич Павленко, который служил в ВДВ и знает что такое десантное братство. Мы счастливы вновь побывать в вашем замечательном городе и петь для жителей Архангельска, которые всегда нас очень тепло принимают, - сказал со сцены заместитель художественного руководителя ансамбля, полковник Юрий Слатов.

Это был замечательный концерт, где «Береты» исполняли такие разные свои песни: мелодичные и грустные, как баллады, короткие и резкие, как автоматные очереди, и такие же по эффекту воздействия - кого-то бьют в ту же секунду наповал, а кого-то заденут лишь на следующей минуте. Талантливое исполнение, искренность, желание принести радость слушателям вызвали теплый прием архангелогородцев.

- Я очень рад, что в Архангельске состоялся концерт уникального ансамбля. Все, кто служил в ВДВ, а мне также выпала эта честь, считают коллектив непреходящим символом «крылатой пехоты», - отметил Виктор Павленко.

С участниками ансамбля Сергеем Яровым, Юрием Слатовым, Денисом Платоновым и Дмитрием Вахрушиным, Виктор Павленко общался как со старыми добрыми друзьями. Вспомнили концерты в Архангельске на 23 февраля в 2013 году и 4 августа в 2014-м, когда «Голубые береты» приезжали в наш город по приглашению Виктора Павленко. Обсудили планы по выпуску нового – 11 по счету альбома коллектива.

- Живя в современной России, нельзя быть просто ансамблем «афганской» песни, - говорит создатель и художественный руководитель ансамбля полковник Сергей Яровой. – Во множестве конфликтов в «горячих точках участвовали сотни тысяч наших российских ребят, честно выполняя свой долг перед Родиной. Их не могут не волновать самые различные проблемы, и мы на это откликаемся.

Песни «Голубых Беретов» всегда полны патриотизма, они не просто сочиняются – рождаются из сердца, совести, воинского долга – того, что свято для каждого настоящего русского человека. По-другому он не умеют и не хотят. И стоило видеть, как зрители принимали песню «Синева», ставшую навсегда гимном ВДВ.

- Расплескалась синева, расплескалась. По петлицам разлилась, по погонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась. По суровым, по десантным законам, - эти слова пел весь зал. В одном строю с братьями по «десантуре» пел «Синеву» и сенатор Виктор Павленко.

И как сказал в конце концерта Сергей Яровой, сегодня Архангельск стал лидером объявленного еще 15 лет импровизированного конкурса на лучшее исполнение гимна Воздушно-десантных войск среди городов России и стран бывшего СССР. Ответом зала стало громкое «Ура! Никто кроме нас!»