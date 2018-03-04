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Время Федюков. Московский рэпер "заторчал" от архангельского ледохода

В субботу столицу Поморья посетил еще один кумир современной молодежи, некто рэпер Feduk.

Федеральные издания пишут, что его тоже поразил теплый прием архангелогородцев. Как и недавно посетившую наш город Ольгу Бузову, которую продвинутые меломаны иначе, как поющими трусами, и не называют.  

Федюк перед концертом, который состоялся в одном из торговых центров, прошелся по Архангельску и заценил его.

Перед концертом Feduk прошелся по улицам Архангельска и даже снял для своих соцсетей несколько минут видео, показав подписчикам медленный ледоход на реке Северная Двина. «Кто там еще жалуется на погоду? Смотрите сюда, здесь до сих пор лед на воде. Бедный Архангельск», - написал в подписи к этому ролику исполнитель.

Наблюдатели продолжают с ностальгией вспоминать времена, когда такие же толпы собирали «Аквариум», ДДТ, «Алиса», «Крематорий»…  

07 май 08:59 | : Культура

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