Учитесь, взрослые! Детский цирк "Весар" снова привез Архангельску золото

Наши жонглёры, акробаты и эквилибристы привезли пять золотых наград с Всероссийского фестиваля циркового искусства, который состоялся в Свердловской области.

На Всероссийском фестивале артисты архангельского цирка «Весар» представили пять номеров и за каждый получили первое место.

До Свердловской области архангельская труппа добиралась на новом автобусе, который приобретен для коллектива за счет средств городского бюджета. Дорога заняла почти двое суток.

- Добрались прекрасно. Первый раз доехали без приключений, поскольку машина новая. Очень рады, что у нас появился свой транспорт, - поделилась руководитель цирка «Весар» Анастасия Щербань.

Имитации падения и головокружительные трюки умело исполняют артисты Валерий Сасс и Светлана Быстрова. Для Валерия каждое выступление — это ещё одна возможность показать номер профессиональному зрителю. Он планирует поступать в Тверской колледж искусств на цирковое отделение.

- Мы на этом фестивале показывали номер, с которым я собираюсь поступать в колледж искусств. Концерты, фестивали, выступления - это для меня хорошая подготовка к вступительным экзаменам, - пояснил Валерий Сасс.

Сейчас артисты готовятся к участию в очередном фестивале. А международный День цирка — 21 апреля — они отметят большим концертом в Архангельске.

(по материалам пресс-службы Архангельской мэрии)