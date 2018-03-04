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Олег Продан и его прерванный полет. Два года с момента авиакатастрофы в Карском море

В ночь с 18 на 19 апреля 2016 года в Карском море на острове Белый потерпел крушение вертолет с участниками экспедиции «По следам двух капитанов». Погибли три человека: руководитель экспедиции Олег Леонидович Продан, штурман Михаил Ростиславович Фарих и командир воздушного судна Алексей Юрьевич Фролов.

 

Из истории России известно, что в 1912 году из Санкт-Петербурга под командованием лейтенанта Георгия Брусилова вышла в плавание шхуна «Святая Анна», с целью впервые пройти Северным морским путём под российским флагом. В Карском море судно было зажато льдами и легло в дрейф, который продолжался два года. В 1914 году экипаж разделился на две части и штурман Валериан Альбанов с одиннадцатью членами команды покинули шхуну, чтобы по льду, пешком достичь обитаемой земли. Выжили лишь два человека – Альбанов и матрос Конрад. О судьбе оставшихся на «Святой Анне» 13 человек ничего не известно.

 

Пропавшая экспедиция Брусилова легла в основу романа писателя Вениамина Каверина «Два капитана». По книге снято два художественных фильма, создан первый российский мюзикл «Норд Ост».

 

В 2010 году группа единомышленников, под руководством Почетного полярника России Олега Продана, организовали поисковую экспедицию пропавших в 1914 году во льдах Арктики отважных российских исследователей на шхуне «Святая Анна». Поиски увенчались успехом, были обнаружены уникальные находки, останки человека, дневник экспедиции, гильзы, часы и некоторые личные вещи. В 2016 году из-за трагедии поиски были приостановлены. Летом прошлого года научная экспедиция на яхте «Alter Ego» продолжила арктические исследования, пройдя часть маршрута путем шхуны «Святая Анна».

 

Напомним, что Олег Продан был первым директором национального парка «Онежское Поморье», Архангельская область.

Вечер, посвященный памяти погибших в апреле 2016 года участников арктической экспедиции «По следам двух капитанов», состоится в Санкт-Петербурге на ледоколе «Красин» (наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия), 21 апреля 2018 года, начало в 16.00. Вход свободный.

 

В программе – показ документального фильма и рассказ о поисках пропавшей в 1914 году экспедиции лейтенанта Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна».  

18 апрель 11:43 | : Культура

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