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Журналисты против Бральнина. Кто и за что изничтожает газету "Вечерний Котлас"?

Уже несколько месяцев продолжается чиновничья атака на независимую газету «Вечерний Котлас», отказавшуюся стелиться перед главой города Андреем Бральниным.

Городская администрация меняет правила аккредитации закрывая журналистам возможность присутствовать на знаковых событиях, торговые сети отказываются от распространения издания, а рекламная газета «Новодвинский рейтинг» опубликовала две заметки, в которых автор фактически обвинил «Вечерку» и АНРИ в зарубежном финансировании с целью дискредитации российской действительности.

Редакция обратилась за защитой в Коллегию по жалобам на прессу и в Союз журналистов России.

Кому и для чего понадобилась преследование независимой газеты? Об этом читайте в материале «Черная метка «Вечернему Котласу».

17 апрель 14:36 | : Культура / Скандалы

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