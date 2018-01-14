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Возьми себе немного колючей проволоки. Что привезти с Соловков - советы матерого тур-оператора

У каждого туриста возникает вопрос, что привезти своим друзьям и близким из поездки.
В данном материале мы порекомендуем сувениры, которые можно привезти из тура на Соловки.

В первую очередь, конечно, это иконы, нательные крестики, книги религиозного содержания и прочие вещи, которые можно приобрести в церковных лавках на территории Соловецкого монастыря.

Также популярностью пользуется продукция местного водорослевого комбината. Его магазинчик расположен в северной части поселка. Там продаются различные косметические средства, изготовленные из беломорских водорослей. Вещи действительно интересные и полезные. Например, соль для ванн или маски из ламинарии.

Интересующимся историей Соловецкого лагеря особого назначения, во время тура на Соловки можно посмотреть различную печатную продукцию по данной теме, реализуемую в Соловецких магазинчиках. Ее больше, чем на материке. Также в продаже имеются, например, памятные жетоны, посвященные лагерю. Если не хотите ничего покупать, в поселке и за его пределами можно найти очень много колючей проволоки. Вся проволока осталась на островах еще с тех времен. Оторвите себе небольшой кусочек, но не ломайте чужие огороды и ограды!

Также в сезон можно приобрести варенье из морошки или соловецкую селедку- деликатес "с историей". Правда, селедка трудна в транспортировке, так как быстро портится. Лучше даже не пытаться ее довезти, а попробовать ее на Соловках в одном из кафе.

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15 июня, 03 июля , 10 августа 2018 года 

11 апрель 14:35 | : Культура

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