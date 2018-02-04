Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вот и не покурите. Эмира Кустурицу в Архангельске ожидает скандал

Издание «Регион29» ссылается на некое письмо угрожающего характера, в котором предъявляются претензии Поморской филармонии как одному из организаторов концерта звезды мирового кинематографа.

Напомним, что Эмир Кустурица один из самых именитых и титулованных европейских кинорежиссеров, дважды обладатель Золотой пальмовой ветви Канн… а музыка - это так, забавы художника.

Автор (или авторы) письма настаивают на том, что руководство Поморской филармонии в лице её директора Василия Ларионова нарушило закон федеральный закон № 44 о госзакупках: составитель пасквиля обвиняет Ларионова в сговоре с ООО «Балканская музыка» и отказе от проведения торгов, в результате которых цена контракта (которая, согласно письму, составляет один миллион 750 тысяч рублей), могла быть существенно снижена.

По нашим данным, отправитель — бывший сотрудник филармонии, но письмо составлено за тремя подписями, в том числе — двух действующих сотрудниц административно-хозяйственной части филармонии.

В письме утверждается, что в ответ на полученные жалобы проверки в филармонии начали прокуратура Архангельской области и региональное антимонопольное управление. Как сообщает «Правда Севера» со ссылкой на пресс-службы надзорных органов, письмо в ведомства, действительно, поступило. Это подтвердила старший помощник прокурора области Юлия Бубновская. Жалоба зарегистрирована прокуратуре 9 апреля, но проверка ещё не началась: сообщение направлено в соответствующий отдел.

Архангельское УФАС уже начало проверку фактов, изложенных в письме. Сам концерт должен состояться 17 апреля на площадке Архангельского областного драмтеатра.

Впрочем, ряд наблюдателей утверждает, что Кустурица будет только заинтригован происходящим. Он по натуре человек шебутной и за любой шухер вокруг своего имени.  

11 апрель 10:06 | : Культура / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (92)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20