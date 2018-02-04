Вот и не покурите. Эмира Кустурицу в Архангельске ожидает скандал

Издание «Регион29» ссылается на некое письмо угрожающего характера, в котором предъявляются претензии Поморской филармонии как одному из организаторов концерта звезды мирового кинематографа.

Напомним, что Эмир Кустурица один из самых именитых и титулованных европейских кинорежиссеров, дважды обладатель Золотой пальмовой ветви Канн… а музыка - это так, забавы художника.

Автор (или авторы) письма настаивают на том, что руководство Поморской филармонии в лице её директора Василия Ларионова нарушило закон федеральный закон № 44 о госзакупках: составитель пасквиля обвиняет Ларионова в сговоре с ООО «Балканская музыка» и отказе от проведения торгов, в результате которых цена контракта (которая, согласно письму, составляет один миллион 750 тысяч рублей), могла быть существенно снижена.

По нашим данным, отправитель — бывший сотрудник филармонии, но письмо составлено за тремя подписями, в том числе — двух действующих сотрудниц административно-хозяйственной части филармонии.

В письме утверждается, что в ответ на полученные жалобы проверки в филармонии начали прокуратура Архангельской области и региональное антимонопольное управление. Как сообщает «Правда Севера» со ссылкой на пресс-службы надзорных органов, письмо в ведомства, действительно, поступило. Это подтвердила старший помощник прокурора области Юлия Бубновская. Жалоба зарегистрирована прокуратуре 9 апреля, но проверка ещё не началась: сообщение направлено в соответствующий отдел.

Архангельское УФАС уже начало проверку фактов, изложенных в письме. Сам концерт должен состояться 17 апреля на площадке Архангельского областного драмтеатра.

Впрочем, ряд наблюдателей утверждает, что Кустурица будет только заинтригован происходящим. Он по натуре человек шебутной и за любой шухер вокруг своего имени.