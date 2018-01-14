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Веселый Пушкин позабавит Архангельск

Добродушный, свободный от стереотипов поэт. Именно таким предстает великий соотечественник на картинах известного театрального художника Игоря Шаймарданова. В форме шутливой новеллы работы мастера отображают придуманные, вымышленные или почти правдивые истории о двух годах, проведенных Александром Сергеевичем Пушкиным в михайловской ссылке.

Жители и гости столицы Поморья впервые смогут познакомиться с экспозицией «Веселый Пушкин» в Визит-центре Кенозерского национального парка. Официальное открытие выставки состоится 12 апреля в 18.00.

На втором этаже офиса Парка представлены 30 произведений художника различных периодов творчества, большая часть из которых выполнена в 2014 году («Зимние стихи», «Закат над Соротью», «Золотой петушок», «Михайловская ночь», «Няня», «Пушкин и коньки», «Бугрово» и др.).

Произведения Шаймарданова искрятся красками, они приветливы и ироничны. Его творчеству присущи вечные темы существования человека: рождение и проводы в иной мир, безудержное массовое веселье и каждодневные житейские заботы сельских жителей. Это мир традиционного уклада, покоя, гармонии и единения с природой. Все то, что восхищало и привлекало Александра Сергеевича Пушкина в русской усадебной и деревенской жизни.

Экспозиция стала возможна благодаря сотрудничеству Парка с Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский Заповедник). 

Выставка продлится до середины июля в Визит-центре ФГБУ Национальный парк «Кенозерский» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, 78

    

09 апрель 15:49 | : Культура

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