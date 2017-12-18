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В Архангельской области самые злостные коррупционеры - директора домов культуры

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из домов культуры, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в 2016 году подозреваемая путем издания подложного приказа фиктивно устроила на работу в дом культуры своего сына, который фактически проживает на территории другого региона, при этом начисленная заработная плата переводилась на его расчетный счет. В результате указанных действий подозреваемая допустила растрату денежных средств на сумму более 90 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Виноградовскому району.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор и закрепление доказательственной базs/

Для справки: месячный оклад директора дома культуры в среднем по стране не превышает 13,5 тысяч рублей. Исключением стали лишь 3 области – Московская, Свердловская и Краснодарский край, где оклады составляют 40-50 тысяч. В сравнении с директорами в других сферах, чьи зарплаты начинаются от 50 тысяч, культурная работа в 2017 году наименее оплачиваемая

(на фото нет... не палаты каменные)

05 апрель 11:01 | : Культура / Происшествия

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