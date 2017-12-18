Александр Тутов: Союз писателей - бесполезная организация

Архангельский писатель Александр Тутов скоро отметит юбилей принятия в Союз писателей России. О том, что для автора фантастических, сказочных, исторических, бытовых романов, рассказов и повестей принадлежность к крупнейшему литературному сообществу России он рассказал журналисту Анатолию Беднову.

Анатолий Беднов: – Что дало тебе членство в Союзе писателей России?

Александр Тутов: - Я отвечу «неправильно»: на самом деле, ничего не дало, кроме моральной, эмоциональной подпитки.

Кончено, когда меня принимали в Союз писателей, я был очень рад. Потому что тогда, в 1998 году, Союз еще многое из себя представлял. Интересно, что документы на вступление в Союз, у меня и Владимира Ноговицына, датированы первым апреля. Такая «шутка» получилась. Мне протежировала наша очень уважаемая, к сожалению, ушедшая от нас. Инэль Петровна Яшина. В Котласе регулярно проводятся фестивали ее памяти. При ее руководстве областной писательской организацией писателям оказывалась определенная помощь и поддержка. Когда какие-то проблемы возникали, она пыталась их решать, выбила пособия – они существуют и сейчас, но размер их не корректируется, хотя прошло уже девятнадцать лет.

При Яшиной вышел в свет коллективный сборник архангельских авторов. Пока он единственный за постсоветское время.

А.Б.: - Помню. Получилась оригинальная «обойма» из множества книжек.

А.Т.: - Да. Но потом, к сожалению, Инэль Петровна ушла по состоянию здоровья, и нормальная деятельность организации прекратилась. Не хватало ее умения прбивать стены.

Все выходы на московские издательства я нашел сам, они печатают меня активно. Но я ни разу не печатался в журнале «Двина», который возглавляет Михаил Константинович Попов.

Мне с самого начала сказали: нужно писать так, чтобы понравиться Попову. Я ответил: почему я должен нравиться Попову? Я должен нравиться читателю. С самого начала я ставил себе целью писать на российском уровне и считаю, что уже сейчас этого достиг. Конечно, пока не совсем глобального уровня – я не Пушкин, не Толстой и так далее. Хотя еще есть время для создания шедевром, главное, чтобы были читатели. Слава Богу они вновь появляются, встречаясь со школьниками, я понимаю, что еще не все потеряно. И у меня уже вышло 29 книг, и в ближайшее время выйдет юбилейная тридцатая в соавторстве с Борисом Успенским.

А.Б.: - Что представляет собой сегодня региональное отделение Союза писателей?

А.Т.: - Мне не нравится то, что там до сих пор состоит один, максимум два прозаика моложе меня. Плохо, что не существуетрегулярного областного сборника, который печатал бы не только членов Союза писателей, но и авторов из литературных объединений. А это должно быть обязательно. Мне не нравится, что наша писательская организация мало работает с литературными объединениями. У нас в области много литобъединений, и не все там графоманы. Они проводят фестивали, выпускают сборники. Не все, конечно, удачные, произведения надо более тщательно отбирать, отделять, как говорится, зерна от плевел. А хороших зерен там достаточно много. Если мы не будем с ними работать, ничего хорошего из этого не получится. Плохо и то, что нет глобальных контактов и мероприятий. В этом году будет Пятый Гриновский фестиваль в Архангельске. Фестиваль развивается не смотря ни на что. Но ему не помагали ни от областного отдела культуры, ни от нашего регионального отделения Союза писателей. Все за счет энтузиазма. А что еще можно серьезное и громкое назвать? Те, которые есть, проходят тихо и незаметно. Нет нормальной литературной премии.

А.Б.: - Для начала нужен сборник молодых авторов?

А.Т.: - Только отбор в этот сборник должен быть не по личным пристрастиям, а по способностям автора.

А.Б.: - Не должно быть того, что называется «групповщиной» и «вкусовщиной».

А.Т.: - Точно. Я начинал как писатель-фантаст, меня и принимали в Союз за фантастику, но сегодня у меня из 29 книг только 12 фантастических. У меня есть военная, историческая, сказочная проза, публицистические и медицинские книги. То есть работаю в разных направлениях. Некоторых это удивляет. Зачем зацикливаться на одном направлении? Ведь Александр Сергеевич Пушкин писал и историческое исследование о Пугачеве…

А.Б.: - И был фактически родоначальником русского фэнтези – «Руслан и Людмила».

А.Т.: - Считаю, что автор не должен ограничивать себя в чем-то: хочешь – пробуй и пиши в любом направлении.

В свое время я организовывал фестиваль исторической реконструкции «Нордкон», в рамках которого проводились литературные фестивали. Там печаталась и историческая проза, и фантастические произведения, выпускались сборники. Публиковались и белорусские, и крымские авторы. После этого мы стали проводить в Красноборске «Землю родную», в этом году будет уже двенадцатый фестиваль, который пользуется популярностью. Он проводился и в других населенных пунктах – Шипицыно, Ильинско-Подомском, Коряжме. По материалам фестиваля выпущен уже целый ряд сборников. Здесь мне постоянно помогал или я ему помогал Михаил Ожегов.

В свое время мы выпустили сборник «Талантливые дети», но проект не получил поддержки и поэтому прекратился.

Что еще сделано за эти двадцать лет? Я стал призером фестиваля «Золотой витязь», меня переводили на сербский язык. Две книги в виде киносценариев находятся на «Мосфильме», не знаю, когда они выйдут. «Русские в Сараево» лежат на киностудии уже три года. Просто тема русских добровольцев – опасная, ее особо не упоминают.

Книги читают, они хорошо расходятся. По ним много публикаций, рецензий, в том числе в центральных СМИ. По ним уже есть научные исследования.

А.Б.: - А «Спартанца» собираешься продолжить?

А.Т.: - Да. Хочу напомнить, что 14 апреля состоится подведение итогов моего двадцатилетнего членства в Союзе писателей с презентацией моих книг в «Архангельской сказке». Теперь, наверное, полагается поделиться творческими планами.

В ближайшее время я буду заниматься больше научной, чем литературной работой – готовить учебник практического массажа. Это необходимая методика, и, как показывает практика, одна из лучших в мире. Это я себя «скромно» похвалил. Используя ее, мы можем помочь многим людям

Совместно с Борисом Успенским, писателем из Харькова, написано уже пять книг. Одна уже вышла, одну ждем, потом выйдет еще три. Планируем издать третьи «Поморские беседы».

А.Б.: - Четвертые, если считать с «Застольными беседами», изданными в Архангельске.

А.Т.: - И надеюсь, что сделаем книгу по Спарте. О настоящей Спарте, а не такой, как ее обычно представляют.

А.Б.: - Спарта, которую вы не знали.

А.Т.: - Да, примерно такое название будет. И хотелось бы, конечно, закончить нашу тему по землепроходцам. Это – кладезь для архангельского туризма. Тур по местам, связанным с землепроходцами: Архангельск – Каргополь – Онега – Мезень – Сольвычегодск.

Надо закончить ещеновый детИктив про Мишу, книгу о мануальной терапии и заняться продолжением «Спартанца». И еще две военные книги: одна, связанная с военными действиями в девяностые годы в Югославии, другая – продолжение «Русских в Сараево», но только события будут происходить в Донецкой и Луганской областях. Наверное, я слишком много на себя взял, но буду стараться.

И еще хотелось бы выразить надежду, что нынешний председатель областного регионального отделения Союза писателей России – Василий Матонин постарается поднять престиж нашей литературы.