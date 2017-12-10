Александр Чашев: Джуска и анекдох (для противников иностранщины в русском языке)

Из «рюского» романа начала XXII века.
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Трындела заунывно сетевая красава,
Уминая остатки реального обеда:
-Любофф в игноре у нашего пиплхава,
Нынче в тренде бренды бреда.
День первый
Проснулся в панике: - Клетка пуста?! Где питохуи?!
Джуска перешёл в сумбурный анекдох. «Нодус толленс» - захохотал скрипуче внутренний голос. К альцщмертсу с оккиолизмом добавилось инумо. Вспомнив вчерашний приступ мауэрбауэрторихкейджа, ощутил острую кенопсию да ещё и с рубатосисом. Включил потолочный зомбоящик. Лакеизм от увиденного сменился глубоким куебико. Задремал. Увы, от элипсизма не избавился, онизмом недолгий сон обернулся. Очнулся в лёгком монакопсисе. После душа испытал блаженство руккехунхуре. Поборов либеросис, накинул халат и подошёл к окну. Тотчас накатило сондеро, сменившееся крайсализмом, возникла опия. Впрочем, недолго она длилась, тошнотой подкатил вемодален. Завыл от внезапного великора. Захотелось поделиться тоской с живым человеком. Увы, победил эскулансис. Не интересны люди людям, не интересны. Адронитис неизбежен.
День второй
Дисания навалилась. Лунула кровоточила. О вчерашнем дне напоминали грязножёлтые флоэмы, обгрызенные эглеты, аккуратно отрезанный зелёный пунт и громкий колливубл. Лечился при помощи фосфенов. В открытое окно донёсся петрикор. Сознание обожгло воспоминание о ночной дефенстрации. «Кого и за что?!» - с ужасом воспользовался интерробангом. И затянул привычно мондегрин. Наступили долгожданные парестезия с фриссоном, на потолке проступили натиформы и жирная ламниската.
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Значения некоторых слов:
Питохуи ядовитый (Pitohui dichrous) – птичка не больше сойки, обитает в Новой Гвинее, очень ядовитая.
Джуска - гипотетический разговор в твоем воображении, который ты не прекращаешь повторять в своей голове.
Анекдох - беседа, в которой все говорят, но никто не слушает.
Нодус толленс - осознание того, что сюжет твоей жизни больше не имеет смысла для тебя.
Альцщмертс - усталость от старых проблем, которые всегда у тебя были — те же скучные недостатки и тревоги, которые грызли тебя годами.
Оккиолизм - осознание своих крошечных перспектив
Инумо - горечь пребывания в будущем, видеть, как сложилась жизнь и не быть способным сказать это себе в прошлом.
Мауэрбауэрторихкейдж - необъяснимое желание оттолкнуть людей, даже если это твои близкие друзья, которых ты очень любишь.
Кенопсия - жуть заброшенной атмосферы в месте, где обычно полно людей, а сейчас оно покинутое и тихое.
Рубатосис - тревожное восприятие своего собственного сердцебиения.
Лакеизм - желание быть в катастрофе, выжить после падения самолета, потерять все при пожаре
Куебико - состояние истощения из-за актов бесчувственного насилия.
Элипсизм - печаль от того, что ты никогда не сможешь выяснить то, как развернется история.
Онизм - разочарование от бытия только в одном теле.
Монакопсис - только зарождающееся, но сильное чувство того, что ты не на своем месте.
Руккехунхуре - чувство возвращения домой после погружающей поездки, чтобы осознать, что она исчезает из сознания.
Либеросис - желание меньше заботиться о вещах.
Cондеро - осознание того, что каждый прохожий имеет настолько же яркую и сложную жизнь, как твоя.
Крайсализм - спокойствие младенца в утробе, когда находишься в шумном помещении.
Опия - неосознанное желание посмотреть кому-нибудь в глаза, что одновременно может чувствоваться волнительно и уязвимо.
Вемодален - то чувство, когда фотографируешь удивительно красивое место, но понимаешь, что существуют тысячи таких же фотографий.
Великор - странная тоска по старым книжным магазинам.
Эксулансис - тенденция отказываться от разговора об опыте, потому что люди, не испытавшие этого, не могут целиком тебя понять.
Адронитис - разочарование из-за количества времени, которое уходит на то, чтобы узнать человека.
Дисания - состояние, при котором тяжело с утра встать с постели.
Лунула - полумесяц у основания ногтя.
Пунт – нижняя часть винной бутылки.
Флоэмы – длинные волокна на кожуре от банана.
Эглет - металлический или пластиковый наконечник шнурка, облегчающий вдевание шнурков
Колливубл – урчание в животе от голода.
Фосфены - пятна света, которые вы видите, когда закрываете глаза и давите пальцами на глазные яблоки.
Петрикор – запах земли после дождя.
Дефенстрация- акт выбрасывания кого-либо из окна.
Интерробанг – одновременное использование вопросительного и восклицательного знаков.
Мондегрин – непонятные слова в песне.
Парестезия — чувство покалывания, онемения и мурашек в конечностях.
Фриссон — озноб во время прослушивания музыки, которая вам нравится.
Натиформы- природные образования (деревья, скалы, камни и т.д.), напоминающие женские формы.
Ламниската – знак бесконечности.
Термины взяты из «Словаря необъяснимой печали» Джона Кенига и прочих источников.
Пы. Сы. Шутка противника замены русских слов иностранными, которые (по М.В.Ломоносову) «вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют».
Падаем.
Александр Чашев