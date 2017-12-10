Александр Чашев: Джуска и анекдох (для противников иностранщины в русском языке)

Из «рюского» романа начала XXII века.

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Трындела заунывно сетевая красава,

Уминая остатки реального обеда:

-Любофф в игноре у нашего пиплхава,

Нынче в тренде бренды бреда.





День первый



Проснулся в панике: - Клетка пуста?! Где питохуи?!

Джуска перешёл в сумбурный анекдох. «Нодус толленс» - захохотал скрипуче внутренний голос. К альцщмертсу с оккиолизмом добавилось инумо. Вспомнив вчерашний приступ мауэрбауэрторихкейджа, ощутил острую кенопсию да ещё и с рубатосисом. Включил потолочный зомбоящик. Лакеизм от увиденного сменился глубоким куебико. Задремал. Увы, от элипсизма не избавился, онизмом недолгий сон обернулся. Очнулся в лёгком монакопсисе. После душа испытал блаженство руккехунхуре. Поборов либеросис, накинул халат и подошёл к окну. Тотчас накатило сондеро, сменившееся крайсализмом, возникла опия. Впрочем, недолго она длилась, тошнотой подкатил вемодален. Завыл от внезапного великора. Захотелось поделиться тоской с живым человеком. Увы, победил эскулансис. Не интересны люди людям, не интересны. Адронитис неизбежен.





День второй



Дисания навалилась. Лунула кровоточила. О вчерашнем дне напоминали грязножёлтые флоэмы, обгрызенные эглеты, аккуратно отрезанный зелёный пунт и громкий колливубл. Лечился при помощи фосфенов. В открытое окно донёсся петрикор. Сознание обожгло воспоминание о ночной дефенстрации. «Кого и за что?!» - с ужасом воспользовался интерробангом. И затянул привычно мондегрин. Наступили долгожданные парестезия с фриссоном, на потолке проступили натиформы и жирная ламниската.





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Значения некоторых слов:



Питохуи ядовитый (Pitohui dichrous) – птичка не больше сойки, обитает в Новой Гвинее, очень ядовитая.

Джуска - гипотетический разговор в твоем воображении, который ты не прекращаешь повторять в своей голове.

Анекдох - беседа, в которой все говорят, но никто не слушает.

Нодус толленс - осознание того, что сюжет твоей жизни больше не имеет смысла для тебя.

Альцщмертс - усталость от старых проблем, которые всегда у тебя были — те же скучные недостатки и тревоги, которые грызли тебя годами.

Оккиолизм - осознание своих крошечных перспектив

Инумо - горечь пребывания в будущем, видеть, как сложилась жизнь и не быть способным сказать это себе в прошлом.

Мауэрбауэрторихкейдж - необъяснимое желание оттолкнуть людей, даже если это твои близкие друзья, которых ты очень любишь.

Кенопсия - жуть заброшенной атмосферы в месте, где обычно полно людей, а сейчас оно покинутое и тихое.

Рубатосис - тревожное восприятие своего собственного сердцебиения.

Лакеизм - желание быть в катастрофе, выжить после падения самолета, потерять все при пожаре

Куебико - состояние истощения из-за актов бесчувственного насилия.

Элипсизм - печаль от того, что ты никогда не сможешь выяснить то, как развернется история.

Онизм - разочарование от бытия только в одном теле.

Монакопсис - только зарождающееся, но сильное чувство того, что ты не на своем месте.

Руккехунхуре - чувство возвращения домой после погружающей поездки, чтобы осознать, что она исчезает из сознания.

Либеросис - желание меньше заботиться о вещах.

Cондеро - осознание того, что каждый прохожий имеет настолько же яркую и сложную жизнь, как твоя.

Крайсализм - спокойствие младенца в утробе, когда находишься в шумном помещении.

Опия - неосознанное желание посмотреть кому-нибудь в глаза, что одновременно может чувствоваться волнительно и уязвимо.

Вемодален - то чувство, когда фотографируешь удивительно красивое место, но понимаешь, что существуют тысячи таких же фотографий.

Великор - странная тоска по старым книжным магазинам.

Эксулансис - тенденция отказываться от разговора об опыте, потому что люди, не испытавшие этого, не могут целиком тебя понять.

Адронитис - разочарование из-за количества времени, которое уходит на то, чтобы узнать человека.

Дисания - состояние, при котором тяжело с утра встать с постели.

Лунула - полумесяц у основания ногтя.

Пунт – нижняя часть винной бутылки.

Флоэмы – длинные волокна на кожуре от банана.

Эглет - металлический или пластиковый наконечник шнурка, облегчающий вдевание шнурков

Колливубл – урчание в животе от голода.

Фосфены - пятна света, которые вы видите, когда закрываете глаза и давите пальцами на глазные яблоки.

Петрикор – запах земли после дождя.

Дефенстрация- акт выбрасывания кого-либо из окна.

Интерробанг – одновременное использование вопросительного и восклицательного знаков.

Мондегрин – непонятные слова в песне.

Парестезия — чувство покалывания, онемения и мурашек в конечностях.

Фриссон — озноб во время прослушивания музыки, которая вам нравится.

Натиформы- природные образования (деревья, скалы, камни и т.д.), напоминающие женские формы.

Ламниската – знак бесконечности.

Термины взяты из «Словаря необъяснимой печали» Джона Кенига и прочих источников.

Пы. Сы. Шутка противника замены русских слов иностранными, которые (по М.В.Ломоносову) «вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют».

Падаем.

Александр Чашев