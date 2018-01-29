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"Перечитайте Ремарка". Северодвинский священник о несчастных в браке и суициде

Об отчаянии супругов поговорил на встрече с северодвинцами священник Александр Лашков. Он привел примеры из художественных текстов, где герои были несчастливы в браке.


«Мы разобрали эпизод из романа-эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон", где отчаявшаяся Наталья Мелехова, ревнуя мужа, пытается убить себя. Также обратились к тексту Э.М. Ремарка "Три товарища": супруги Хассе постоянно ссорятся из-за безденежья и страха потерять работу. Муж не справляется с чувствами после ухода жены, кончает жизнь самоубийством. Однако герой Адольф Бетке из романа "Возращение", узнав об измене жены, находит в себе силы простить супругу», — отметил миссионер.


Северодвинцы вместе со священником ответили на вопрос: суицид мужчин — это проявление слабости или силы? «Присутствовавшие мужчины осудили такие поступки, признав их следствием трусости и гордости, слабой воли и неверия в Бога. По слову святителя Иоанна Златоуста: "Диавол для того и ввергает нас в помыслы отчаяния, чтобы истребить надежду на Бога, этот безопасный якорь, эту опору нашей жизни, этого руководителя на пути к Небу, это спасение погибающих душ"», — заключил священник.


На следующей беседе миссионер расскажет о судьбах сильных и слабых женщин-героинь литературных произведений.


Встреча стала частью проекта «Литературная гостиная «Добротолюбие», который посвящен изучению евангельских истин на основе учения отцов Церкви и мировой художественной литературы.


(по материалам Архангельской епархии)

31 март 09:18 | : Культура / Верую

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