"Перечитайте Ремарка". Северодвинский священник о несчастных в браке и суициде

Об отчаянии супругов поговорил на встрече с северодвинцами священник Александр Лашков. Он привел примеры из художественных текстов, где герои были несчастливы в браке.





«Мы разобрали эпизод из романа-эпопеи Михаила Шолохова "Тихий Дон", где отчаявшаяся Наталья Мелехова, ревнуя мужа, пытается убить себя. Также обратились к тексту Э.М. Ремарка "Три товарища": супруги Хассе постоянно ссорятся из-за безденежья и страха потерять работу. Муж не справляется с чувствами после ухода жены, кончает жизнь самоубийством. Однако герой Адольф Бетке из романа "Возращение", узнав об измене жены, находит в себе силы простить супругу», — отметил миссионер.





Северодвинцы вместе со священником ответили на вопрос: суицид мужчин — это проявление слабости или силы? «Присутствовавшие мужчины осудили такие поступки, признав их следствием трусости и гордости, слабой воли и неверия в Бога. По слову святителя Иоанна Златоуста: "Диавол для того и ввергает нас в помыслы отчаяния, чтобы истребить надежду на Бога, этот безопасный якорь, эту опору нашей жизни, этого руководителя на пути к Небу, это спасение погибающих душ"», — заключил священник.





На следующей беседе миссионер расскажет о судьбах сильных и слабых женщин-героинь литературных произведений.





Встреча стала частью проекта «Литературная гостиная «Добротолюбие», который посвящен изучению евангельских истин на основе учения отцов Церкви и мировой художественной литературы.





(по материалам Архангельской епархии)