"Детство" возвращается в Архангельск

Заслуженный артист России, создатель творческой площадки «Свой театр» Всеволод Чубенко приглашает на моноспектакль «Детство» по одноименной повести русского прозаика Пантелеймона Романова. Спектакль вологодского актера пройдет на сцене Дома народного творчества 11 апреля в 18:30.

«Детство» - это спектакль для тех взрослых, которые помнят, что им когда-то было 7 лет», - рассказывает Всеволод Чубенко, режиссер и исполнитель в одном лице. Премьера «Детства» состоялась в 2009 году и открыла публике забытого русского писателя начала 20-го века Пантелеймона Романова.



Автор большого числа коротких сатирических рассказов, Романов имел незаурядный талант чтеца-актёра и в 1920-х годах с большим успехом выступал перед публикой.

Повесть «Детство» - первое крупное произведение писателя, рассказанное от лица семилетнего мальчишки.

«Он еще маленький», - считают окружающие. Но совсем не детские мысли одолевают его. Герой повести ищет ответы на свои вопросы и постепенно входит в большой мир, где малыша ожидают новые открытия и переживания. Детскую психологию Пантелеймон Романов исследует скрупулезно и уважительно.

За этот год взросления, что показан в спектакле, мальчик переосмысливает свои поступки. Постепенно он знакомится с большим миром, но самое главное испытание – настоящая взрослая жизнь - ждет его впереди.



Таков персонаж моноспектакля «Детство» в исполнении заслуженного артиста России Всеволода Чубенко. Все жизненные перипетии юного героя зрители воспринимают вместе с ним. Повесть богата бытовыми картинами, передающими колорит предреволюционной среднепоместной жизни.

В репертуаре Чубенко несколько моноспектаклей, но «Детство» - любимый.

«Это - история семилетнего мальчика, история осознания им себя, мира, своей человеческой сущности, а, главное, осознание самой важной вертикали - человек-Бог. Дивная литература по стилю, современная по смыслам, как будто не 100 лет назад созданная. «Детство» позволяет почувствовать мир забытого и вернуться в то время, когда взрослые сами были совсем еще юны. Горжусь спектаклем!», - рассказывает автор-исполнитель о своем «детище».



Сам Всеволод Васильевич в 2009 году создал в Вологде «Свой Театр», в котором зрителю предлагаются театральные постановки и музыкальные спектакли малой формы. А, получив специальность управленца, в 2014 году был назначен на пост директора Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского. Однако, он не перестаёт играть, гастролировать, участвовать в творческих проектах и фестивалях. За открытие мира детской души заслуженный артист России Всеволод Чубенко получил диплом Международного театрального фестиваля "Атспиндис" в Литве и получил специальный приз за постановку "Детство".



Спектакль, который увидит архангельский зритель, – напоминание мамам и папам, дедушкам и бабушкам, как важно уважительно относиться к детским эмоциям и вовремя помочь ребенку разобраться в собственных чувствах и переживаниях.

Билеты на моноспектакль «Детство» в исполнении вологодского актера Всеволода Чубенко можно приобрести он-лайн на сайте - https://quicktickets.ru/arhangelsk-dom-narodnogo-tvorchestva

или в кассе Дома народного творчества по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 1.

Цена билета – 200 рублей. Для студентов и ветеранов труда – льготы: вдвоём по одному билету.

Тел. для справки:: 21-56-69, 8-911-681-52-06