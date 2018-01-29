У России появились новые народные артисты

Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России ряду деятелей культуры.
За заслуги в области театрального и музыкального искусства отмечены артистка Московского драматического театра имени Ермоловой Светлана Головина, художественный руководитель — директор Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова Геннадий Дмитряк и артист театра имени Моссовета Николай Лебедев.
Удостоены и балетные – звания народных получили балерина Виктория Терешкина из Мариинского театра и балерина Екатерина Шипулина из Большого театра.
Ранее звания заслуженных артистов РФ глава страны присвоил Даниле Козловскому и Елизавете Боярской.
(на фото: 90-летний артист театра Моссовета Николай Лебедев)