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У России появились новые народные артисты

Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России ряду деятелей культуры.

За заслуги в области театрального и музыкального искусства отмечены артистка Московского драматического театра имени Ермоловой Светлана Головина, художественный руководитель — директор Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова Геннадий Дмитряк и артист театра имени Моссовета Николай Лебедев.

Удостоены и балетные – звания народных получили балерина Виктория Терешкина из Мариинского театра и балерина Екатерина Шипулина из Большого театра.

Ранее звания заслуженных артистов РФ глава страны присвоил Даниле Козловскому и Елизавете Боярской.

(на фото: 90-летний артист театра Моссовета Николай Лебедев)

30 март 08:04 | : Культура

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