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ОНФ объявляет конкурс видеороликов "Дорогам - зеленый свет"

Организатором конкурса выступает проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Конкурс направлен на создание видеороликов, сюжет которых связан с дорожной тематикой и безопасностью дорожного движения,
привлечение внимания общественности и органов власти к состоянию дорог добавленных на «Карту убитых дорог» на сайте www.dorogi-onf.ru.

Для участия в конкурсе принимаются индивидуальные работы (видеоролики), поданные в установленные сроки и с установленными условиями. Участие возможно с любыми моделями видеокамер (цифровыми или аналоговыми, в том числе встроенными в сотовые телефоны). Участником конкурса может стать гражданин РФ, достигший 18 летнего возраста. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут участники соревнований. Организаторы стремятся минимизировать подобные расходы. Участником конкурса может стать любой желающий, независимо от пола, рода занятий и увлечений. Сбор работ: с 2 по 29 апреля 2018 года;

 

  • оценка работ: с 30 апреля по 13 мая 2018 года;
  • объявление победителей: 14 мая 2018 года.

 

Требования к оформлению творческих работ

Участники представляют видеоролики о дорогах, добавленных на «Карту убитых дорог» ОНФ (www.dorogi-onf.ru). Видеосъемка должна быть в высоком разрешении, минимально допустимые размеры – 1920 на 1080 пикселей (приветствуется FULLHD или 4К), формат: 25 Fps. Звук должен быть «чистым», без сильных посторонних шумов. Не допускается избыточное дрожание кадра и вертикальная съемка. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника. Использование графических редакторов условиями конкурса не запрещено.

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. Люди, попавшие в сюжет, должны быть согласны на съемку и публикацию видеороликов в сети Интернет. Хронометраж: до 1:30 минут (90 секунд). Ролики должны быть доступны по ссылке до 31 декабря 2018 года.

В видеороликах запрещается затрагивать темы насилия, национальной розни, религиозной нетерпимости, отрицания моральных ценностей, эротики и
порнографии. Количество выставляемых на Конкурс работ от одного автора ограничено до трех. Представленные на конкурс материалы, не соответствующие требованиям
данного положения, отклоняются по формальному признаку.

 

Порядок подачи заявок для участия в Конкурсе

Участники должны разместить видеоролики на выбор на одном из видеохостингов - Youtube, Vimeo или в социальных сетях VK, Facebook. Ссылка на видеоролик передается в Оргкомитет конкурса вместе с заявкой по электронной почте konkurs@dorogi-onf.ru. В заявке необходимо обязательно указать ссылку на сайте www.dorogi-onf.ru на ту дорогу, речь о которой идет в ролике, а также ФИО, контактный телефон.

Видеоролики, прошедшие регистрацию, будут опубликованы в группах проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в социальных сетях (https://vk.com/dorogirussia, https://www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/dorogirussia).

Участник должен сделать репост со своим видеороликом (прошедшим регистрацию) с хэштегом #дорогамзеленыйцвет (допускается написание #дорогамзеленыйсвет) в одной из соцсетей (ВК, Facebook, Instagram), не удалять до завершения Конкурса.

Обязательное условие для Участника состоять минимум в одной из трех группах проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в социальных сетях, где проводится Конкурс (https://vk.com/dorogirussia, https://www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/dorogirussia).

Заявки принимаются со 2 по 29 апреля 2018 года включительно. Заявки, поступившие позднее 29 апреля 2018 г., а также с нарушением
требований к их оформлению и содержанию, не принимаются.

7.7. Положение о Конкурсе, Жюри Конкурса и другая информация размещаются на сайте www.dorogi-onf.ru, а также в социальных сетях проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».

 

Подведение итогов, награждение победителей

По итогам Конкурса голосованием Жюри и Интернет-сообщества
определяются:

- 3 (три) Победителя, которые получат в награду следующие призы:

  • 1 место: видеокамера GoPro Hero 6 Black;
  • 2 место: оптический стабилизатор для телефона (стедикам);
  • 3 место: фотоаппарат моментальной печати фотографий.

- Поощрительные призы для креативных участников - селфи-палки, паур-бэнки, флешки, благодарственные грамоты ОНФ. Информация о Победителях Конкурса размещается на сайте dorogi-onf.ru и страницах в социальных сетях https://vk.com/dorogirussia, https://www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/dorogirussia.

Награждение Победителей осуществляется за счет средств Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые Дороги» (ИНН 6027998820).  

29 март 13:25 | : Культура

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