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Дом Ивановой-Плотникова возврождается к жизни

Работы по воссозданию облика фактически утраченного объекта культурного наследия, которые взял на себя холдинг «Аквилон Инвест» близятся к завершению.


В настоящее время строительные работы воссозданию стен фасада здания практически завершены. На 95% выполнены работы на кровле, закончена штукатурка и покраска фасада с установкой деревянных и металлических деталей отделки. Завершить работы по воссозданию дома Ивановой-Плотникова планируется в ближайшее время. Разрабатывается концепцию использования пространства воссозданного памятника.


Напомним, что построенный в первой половине 19-го века дом Ивановой-Плотникова на набережной Северной Двины в Архангельске после пожара в 2000 году оказалось брошенным. Были проведены историко-культурные экспертизы, заключения которых были вынесены на научно-методический совет федерального Министерства культуры. На нем было рекомендовано исключить данное здание из реестра объектов историко-культурного наследия. Здание находилось в руинированном состоянии, имея более 88% износа. Исходный строительный материал, из которого построен дом, не мог быть использован для его воссоздания, так как его физические свойства были исчерпаны. Первоначальная проектная документация по дому отсутствовала. При этом историко-градостроительная среда данной территории была изменена до неузнаваемости. Поэтому можно было говорить лишь о воссоздании элементов памятника, дающих представление об архитектурной структуре данной среды и играющих роль в ее поддержании.


Необходимо отметить, что границы охранных зон объектов культурного наследия были утверждены правительством Архангельской области только в конце 2014 года, когда ТРК «Европарк» уже был введен в эксплуатацию. Чтобы сохранить памятник холдинг «Аквилон Инвест» предложил органично вписать проект воссоздания облика дома Плотникова и Ивановой в новое здание.


– Понимая свою ответственность за сохранение исторического облика города, мы приняли решение не выводить объект из реестра памятников, а инвестировать средства в восстановление фасада здания. Были проведены все предусмотренные законом процедуры, включая археологические изыскания, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.


В итоге совместными усилиями инвестора, архитекторов и проектировщиков, городских и областных властей было найдено компромиссное решение по воссозданию дома. Министерство культуры Архангельской области согласовало проектную документацию и выдало разрешение на проведение строительных работ по реставрации с приспособлением для современного использования дома Ивановой-Плотникова. Проверку всех документов проводило федеральное Министерство культуры.


Проект, выполненный под руководством Владимира Титова, предусматривает не просто воссоздание первоначального облика элементов памятника архитектуры со всеми его особенностями в решении фасадов (которые много раз перестраивались разными владельцами и, по сути, не имели какого-то определенного единого стиля), но и его интеграцию в современные условия городской среды XXI века. Был учтен опыт Санкт-Петербурга, - в частности, воссоздания фасада здания Литовского рынка на Крюковом канале при строительстве новой сцены Мариинского театра. В итоге проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.


По мнению инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области воссоздаваемый фрагмент дома станет поддерживающим элементом связи между территорией «Старый Архангельск», «обрывающейся» в сторону пл. Профсоюзов на памятнике - здании ул. Поморской, 1, и фрагментами исторической застройки набережной Северной Двины между ул. Поморской и ул. Выучейского, где сохранились единичные памятники истории: Бани Макарова Сурское подворье «отсеченные» от «Старого Архангельска», и дополнять ее границы и масштаб.


 

29 март 13:17 | : Культура

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