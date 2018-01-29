Северодвинск - культурный город

Глава Северодвинска поздравил работников культуры с их профессиональным праздником.

В обращении Игоря Скубенко говорится:

«Уважаемые работники культуры, дорогие ветераны отрасли!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!



Этот день - отличный повод высказать признательность многим поколениям северодвинских работников сферы культуры - настоящим подвижникам и энтузиастам своего дела.

Известно, что здоровая экономика может быть только в государстве с сильной культурой, поэтому последнее десятилетие правительство нашей страны поступательно укрепляет эту сферу: растут зарплаты, идёт поддержка, укрепляется материальная база учреждений. На федеральном, региональном и местном уровнях инициируются новые проекты, направленные на развитие учреждений.

Меры поддержки приносят свои плоды! Культурное пространство Северодвинска в последние годы стало заметно богаче, проходят мероприятия, зарождаются новые городские духовные традиции. Все это даёт возможность жителям для творческой самореализации. Год от года всё больше наших земляков завоёвывают звания лауреатов и дипломантов российских и международных конкурсов.

Вклад многих северодвинских деятелей культуры отмечен высокими наградами. Уверены, что также высоко вы цените и признательность горожан.

От всего сердца желаем вам неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья, большого семейного счастья и новых творческих побед».

В вечером того же дня (25 марта) прошло торжественное мероприятие в старейшем учреждении культуры города корабелов – драматическом театре.



Собравшихся приветствовали глава Северодвинска Игорь Скубенко и председатель Совета депутатов Михаил Старожилов. Они вручили литературную премию «Никольское устье» лауреату 2017 года, ведущему научному сотруднику научного отдела Северодвинского филиала САФУ, кандидату филологических наук Эмилии Фесенко за книгу «Притяжение Севера» о писателях, посвятивших своё творчество нашему суровому краю.



- Культура - основа нашего общества. Без неё не бывает ни успешной экономики, ни современного передового производства, ни эффективных армии и флота. Уважаемые работники культуры, ваша высокая миссия состоит в воспитании и просвещении подрастающего поколения. Вы дарите нам праздники, радость и положительные эмоции. Особая признательность - ветеранам, многие из которых трепетно относятся ко всем процессам, происходящим в нашем городе, активно участвуют в его жизни, - подчеркнул Игорь Скубенко.



Ведущие вечера, сотрудники управления культуры и общественных связей Марина Галкина и Антон Поздеев рассказали о коллегах, отмеченных высокими наградами. Благодарность министра культуры Российской Федерации вручена преподавателю по классу фортепиано ДМШ № 36 Татьяне Николаевой. Премия губернатора Архангельской области ученицам ДМШ № 3 Варваре Кармановской, ДХШ № 2 Елизавете Клыпиной. Лауреат этой престижной награды, ученица ДШИ № 34 Елизавета Железова исполнила на аккордеоне танго.



Почётные грамоты администрации Северодвинска Игорь Скубенко вручил библиотекарям «Мира знаний» и «Ковчега» Раисе Литинской и Апполинарье Паташиной, а также помощнику режиссёра, руководителю литературно-драматической частью театра Надежде Тютевой.



Поздравительные адреса и цветы из рук главы города получили директор ДМШ № 3 Лидия Данилюк, директор ДХШ № 2 Людмила Сафонова, директор городского краеведческого музея Валентина Стурова, директор драматического театра Алевтина Голубева, директор ДМШ № 36 Светлана Трофимова, директор агентства культуры и социальной рекламы Вадим Лысков, директор Дома корабела Андрей Егорейченко и директор парка культуры и отдыха Светлана Никитина.



Со сцены драматического театра звучали поздравления и слова признательности ветеранам культуры, среди которых библиотекари, любимые северодвинцами артисты, замечательные педагоги Валерия Костюкова, Вера Вешнякова, Валерий Охапкин, Надежда Лютикова, Геннадий Заикин, Николай Корсунов, Александр Попов и многие другие, а также руководители сферы культуры нашего города Виталий Пятницкий и Наталья Суровцева.



Праздничный вечер завершился спектаклем по пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы».

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)