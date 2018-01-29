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"Не хотим Женовача, хотим Хабенского!". В МХТ назревает актерская смута

В МХТ стали происходить странные вещи.

Как мы уже сообщали, преемником почившего Олега Табакова Министерством культуры назначен известный театральный режиссер Сергей Женовач.

Однако, как пишет «МК», активисты Московского художественного в лице директора театра Юрия Кравеца и ректора школы-студии Игоря Золотовицкого на собрании труппы предложили актерскому составу подписать письмо на имя президента Путина, в котором коллектив театра просит переиграть Женовача на… Константина Хабенского.

Причем последний не против лично передать президенту данное послание и, соответственно, занять место худрука.

Напомним, Женовач имеет свою студию, отметился интересными режиссерскими работа, зарекомендовал себя руководителем театрального коллектива. За прекрасным актером Хабенским такие подвиги неизвестны…

Ряд театральных обозревателей и раньше отмечали проблемы МХТ - атмосфера недовольства практикой, сложившейся в театре, когда в спектаклях занята в основном одна группа артистов, а другие сидят  без работы. "У нас в театре одни кучки, и у каждого режиссера - своя". Но не зря же любое театральный коллектив традиционно называют «террариум единомышленников».

В итоге ветераны МХТ предложили подождать хотя бы до сороковин Олега Табакова.

Отметим, что опрос, проведенный изданием EG.RU, показал, что простые россияне видят на посту худрука МХТ следующих кандидатов – Владимира Машкова (43.5%), Евгения Миронова (21.7%), Сергея Безрукова (13%), Игоря Золотовицкого (10.9%), Константина Богомолова (4.5%).

Как видим, Константин Хабенский не вошел даже в первую пятерку. Наблюдатели это связывают с тем, что его мало кто связывает с Московским художественным, для большинства он остается питерским актером.

25 март 09:33 | : Культура / Скандалы

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