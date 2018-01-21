Что вы знаете о Женовач? У МХТ появился новый художественный руководитель

Новым художественным руководителем МХТ, осиротевшего после ухода из жизни Олега Табакова, назначен известный театральный деятель Сергей Женовач.

Сергей Женовач начинал в 1979 году в Краснодарском молодежном любительском театре. Был режиссером в театре-студии «Человек», Театре на Малой Бронной, ставил спектакли в Малом театре. В МХТ им. А.П.Чехова в 2004 году поставил «Белую гвардию» по произведениям Михаила Булгакова. С 2005 года — художественный руководитель «Студии театрального искусства». Лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска», премии им. К. С. Станиславского (1997 год), Государственной премии (2004 год), заслуженный деятель искусств РФ.

До этого в московской театральной тусовке назывались в качестве возможных преемников Табакова фамилии Машкова, Золотовицкого и т.д.

К самому Олегу Павловичу Московский Художественный Театр перешел после кончины Олега Ефремова.

Женовач воспринял предложение, как неожиданное.

Ученик Табакова Сергей Безруков (народный артист РФ):

«Я поддерживаю кандидатуру Сергея Васильевича. На мой взгляд, театру нужен художественный руководитель, который является режиссером. А Сергея Женовача лишний раз и представлять не нужно. Это имя. У него замечательная студия, свой театр. И он достоин МХТ. С его режиссерским почерком, с его замечательным вкусом… Я думаю, что это действительно очень удачный выбор».

Напомним, Олег Табаков принял МХТ, когда у него тоже был свой театр-студия «Табакерка», пользующийся большой популярностью у столичных театралов. Вчера министр культуры Владимир Мединский предложил возглавить "Табакерку" Владимиру Машкову.

(фото «Коммерсанта»)