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Поиграем-потанцуем? Театр детского фольклора "Радеюшка" в Архангельске

Песни и хороводы, игры и забавы, частушки и потехи, кричалки и подвижные игры, даже сладкие призы ждут всех участников необычного, интерактивного концерта.

31 марта в 12 часов в Архангельском Доме народного творчества прославленный фольклорный коллектив «Радеюшка» устраивает для ребят музыкально-игровую программу "Поиграем, потанцуем, попоём".

«Приобщение детей к национальным истокам должно быть с раннего детства», - уверена руководитель коллектива, Лауреат премии Правительства РФ «Душа России», заслуженный работник культуры РФ Зинаида Попова. Выступать перед детьми, вовлекать малышей в фольклорную игру, вместе водить хороводы и разучивать частушки у «Радеюшек» получается очень умело.
«Мы часто выступаем в школах, детских садах и не было такого, чтобы ребята скучали, - рассказывает Зинаида Васильевна. - Наши артисты общаются со своим маленьким зрителем через ненавязчивую игру, задорную песню, предлагая веселые задания. И все это основано на народных, северных песенных и танцевальных традициях».

Перед концертной программой мастер – класс по плетению браслетов из ниток проведут специалисты отдела народного творчества. Это умение пригодится и детям и взрослым. Первое рукоделие ученики унесут на память.
На этом концерте не будет сцены, здесь каждый почувствует себя артистом. Можно исполнить частушку и выучить новую, можно не только рассказать скороговорку, но и пропеть её. Самое большое удовольствие и для детей и для взрослых – это подвижные игры. «Пряничная доска», «Шла коза по лесу», «Тетёра» - русские народные игры, которые одно поколение бережно передает другому. Веселая, добрая, коллективная забава понятна и самым маленьким и тем, кто постарше.
Самым ловким и активным артисты театра фольклора «Радеюшка» подготовили сладкие подарки.
Все начинается с детства, а уважение к своим корням с первых, незамысловатых русских песен и потешек.

Детская музыкально – игровая программа "Поиграем, потанцуем, попоём" пройдет 31 марта в 12 часов в Доме народного творчества, по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 1.
Сменная обувь желательна. Билеты в кассе.
Справки по телефону 20-10-75, 21-40-42

 

23 март 12:34 | : Культура

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