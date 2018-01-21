Евгений Донской: Памяти Татьяны Лиозновой

Говорят, что время расставит все на свои места.

Возможно...

Но пока лично мне в это остается только верить. И очень крепко...



Уже сколько лет 9 мая каждый год не столько «Летят журавли», сколько Штирлиц идет по бесконечному коридору...

Куда ты идешь, товарищ Штирлиц?



Какая ирония времени, господа.

Сняв эту многосерийную шнягу по заказу КГБ о советском разведчике, лично пожимавшем руку Борману и Гимлеру, режиссер обеспечила о себе перманентное напоминание.

Так же как и красивейший и обаятельнейший актер советского кино - Вячеслав Тихонов.



Когда его хоронили, я был очень удивлен, что его не хоронят в мундире штандартенфюрера СС...



Сегодня я пересмотрел другое кино Лиозновой.

«Мы, нижеподписавшиеся».



Кино, в котором совершенно ясен конец СССР , несмотря на полки румяных в скором будущем Штирлицев...

Кино, в котором вся мерзость совка показана со всей силой художественной правды...



История сделала очередную гримасу и по отношению к умной и сильной женщине, и к лицедею, взявшемуся за роль историка Мельникова («Доживем до понедельника»), лишь из за одного монолога героя о всетерпении бумаги...



Это было пророчеством.

Пророчеством о том, как калечат души. Калечат враньем и подтасовкой ради мелкой, совкового размера, выгоды...



Я не знаю, сознавала ли режиссер фильма «Мы нижеподписавшиеся», насколько антисоветское кино она снимала, но то, что ее и сценариста Александра Гельмана "достало" фарисейство, ложь, подлость и глупость, растлившая советское общество, несомненно...



Можно словоблудить о тонком чувстве конъюнктуры художника, но я бы предпочел говорить о гражданской позиции.

У Татьяны Лиозновой она была.

Как и чувство вкуса, не позволившего снять фильм о войне в цвете...



Люди не вечны, и очень жаль, что мы в придачу к этой формуле жизни добавляем свою глупость, запоминая то, что приятно, а не то, что болело...



Мне жаль, что к утрате человека мы присоединяем этот «склероз», забывая расставлять приоритеты.

Приоритеты нравственного порядка.



«Мой учитель в строительном техникуме... человек трудной судьбы, говорил: "Любовь к Родине, это не березки целовать, это помощь порядочным людям в трудную минуту...»

(из монолога главного героя фильма)



Спасибо вам, Татьяна Михайловна, вы помогли порядочным людям в трудную минуту.

Вы показали, что они не одиноки в стране единогласия и бурных продолжительных аплодисментов.