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Евгений Донской: Памяти Татьяны Лиозновой

Говорят, что время расставит все на свои места.
Возможно...
Но пока лично мне в это остается только верить. И очень крепко...

Уже сколько лет 9 мая каждый год не столько «Летят журавли», сколько Штирлиц идет по бесконечному коридору... 
Куда ты идешь, товарищ Штирлиц?

Какая ирония времени, господа.
Сняв эту многосерийную шнягу по заказу КГБ о советском разведчике, лично пожимавшем руку Борману и Гимлеру, режиссер обеспечила о себе перманентное напоминание.
Так же как и красивейший и обаятельнейший актер советского кино - Вячеслав Тихонов.

Когда его хоронили, я был очень удивлен, что его не хоронят в мундире штандартенфюрера СС...

Сегодня я пересмотрел другое кино Лиозновой.
«Мы, нижеподписавшиеся».

Кино, в котором совершенно ясен конец СССР , несмотря на полки румяных в скором будущем Штирлицев...
Кино, в котором вся мерзость совка показана со всей силой художественной правды...

История сделала очередную гримасу и по отношению к умной и сильной женщине, и к лицедею, взявшемуся за роль историка Мельникова  («Доживем до понедельника»), лишь из за одного монолога героя о всетерпении бумаги...

Это было пророчеством.
Пророчеством о том, как калечат души. Калечат враньем и подтасовкой ради мелкой, совкового размера, выгоды...

Я не знаю, сознавала ли режиссер фильма «Мы нижеподписавшиеся», насколько антисоветское кино она снимала, но то, что ее и сценариста Александра Гельмана "достало" фарисейство, ложь, подлость и глупость, растлившая советское общество, несомненно...

Можно словоблудить о тонком чувстве конъюнктуры художника, но я бы предпочел говорить о гражданской позиции.
У Татьяны Лиозновой она была.
Как и чувство вкуса, не позволившего снять фильм о войне в цвете...

Люди не вечны, и очень жаль, что мы в придачу к этой формуле жизни добавляем свою глупость, запоминая то, что приятно, а не то, что болело...

Мне жаль, что к утрате человека мы присоединяем этот «склероз», забывая расставлять приоритеты.
Приоритеты нравственного порядка.

«Мой учитель в строительном техникуме... человек трудной судьбы, говорил: "Любовь к Родине, это не березки целовать, это помощь порядочным людям в трудную минуту...»
(из монолога главного героя фильма)

Спасибо вам, Татьяна Михайловна, вы помогли порядочным людям в трудную минуту.
Вы показали, что они не одиноки в стране единогласия и бурных продолжительных аплодисментов.

22 март 11:12 | : Культура / Литературная гостиная

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