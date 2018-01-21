Кому нужна дегероизация Александра Невского? С нами снова "пикейные жилеты" Тутов и Беднов

Об этом – беседа писателя Александра Тутова и журналиста Анатолия Беднова.

Анатолий Беднов: – Не столь давно на сайте информагентства «REGNUM» опубликована статья https://regnum.ru/news/society/2374246.html Автор ее утверждает, что (цитирую): «Ключевыми фигурами первого национального предательства стали основатели правящей династии в Северо-Восточной Руси — Ярослав Всеволодич и его сын, знаменитый Александр Невский. Именно эти князья отказались от борьбы с завоевателями, пришедшими с Востока, и своими действиями на несколько веков вперед определили вектор развития Руси как одного из улусов огромной Орды, простиравшейся в лучшие времена от Алтая до Дуная. Написаны тысячи текстов, «обосновывающих» мудрость принятого ими решения, хотя если отрешиться от словес и обратиться к источникам, то выяснятся неприятные и «непатриотичные» вещи.

Таким образом, следует по достоинству оценить и признать этот неприятный факт: будущее Русское государство с центром в Москве имеет прямую генетическую связь с теми, кто предал страну завоевателям. Слегка упрощая и утрируя, можно сказать: российская государственность была создана предателями, и предательство, тем самым, есть внутреннее свойство этой власти».

То есть автор Александр Журавель считает, что Александр Невский предал Русь, поскольку пошел на союз с монголами вместо того, чтобы воевать с ними. Но ведь это означало бы «героически» погубить страну и народ между двух огней, а не сохранить!

Александр Тутов: - Это очередная попытка переделать историю. Не зря периодически вспоминают «окна Овертона». Идет прощупывание ситуации, героев пытаются представить предателями. На самом деле Александр Невский поступил очень правильно. Просто человек, который писал статью, плохо знает историю. Видимо, он учил историю по учебникам, где она дана в сокращенном варианте.

А.Б.: - Плюс перестроечная переоценка ценностей, переписывание истории и так далее. Герои – это предатели, а предатели, наоборот, герои. Как брат Александра Андрей Ярославич, которому европейцы много наобещали и не сделали ничего из обещанного.

А.Т.: - Александр при этом наказал его достаточно скромно.

А.Б.: - В фильме «Александр. Невская битва» хорошо показано отношение к русским перебежчикам их западных «друзей».

А.Т.: - Притом, что достаточно долго русская элита была «законодательницей мод» в Европе. Не зря же норвежская, английская, французская королевская династии породнились с Рюриковичами. То есть, если задуматься, русские имеют права на английский престол, а не только англичане на русский. Ведь дочка Гаральда стала женой Владимира Мономаха.

А.Б.: - А в титуле Николая Второго было указано «наследник норвежский». То есть при отсутствии других претендентов русский царь мог наследовать и престол Норвегии. По крайней мере, теоретически это могло быть.

А.Т.: - Но в Европе утвердился католицизм, который для Руси был гораздо опаснее, чем наступление монголов. Монголы не нападали на православную религию.

А.Б.: - Не брали дань с монастырей и вообще старались не трогать их.

А.Т.: - Самое интересное, что они вообще достаточно долго не брали дань с Руси. Никаких монгольских гарнизонов не было в городах. Благодаря героизму Евпатия Коловрата и других русских воинов, татаро-монголы оценили мужество русских и стали привлекать их на свою сторону. Это хорошо описано у Льва Гумилева. Если бы Александр пошел под Европу, то мы стали бы провинцией Европы.

А.Б.: - Возможно, мы просто исчезли бы, растворились среди европейских народов, как многие западнославянские племена на территории Германии. Русским навязали бы католическую веру, а с ней пришла бы инквизиция, продажа индульгенций и прочие «прелести» средневековой Европы. Между прочим, в то время как в Европе горели костры инквизиции, в Золотой Орде существовала веротерпимость, в Сарае была православная епископия.

А.Т.: - Александр Невский побратался с Сартаком, и в тот период у Руси не возникало серьезных проблем с монголами.

Что бы не говорили, а в битве при Раквере татары пришли на помощь нашим в борьбе против ливонских рыцарей.

А.Б.: - Об их участии в этой битве вообще пишут мало. Как и в других сражениях между русскими князьями и армиями западных государств.

А.Т.: - И потом надо учесть, что многие монголы, приезжавшие на Русь, крестились и становились подданными наших князей. Их потомки стали в будущем дворянами, полководцами. И даже в Куликовской битве Дмитрий Донской поддержал настоящего наследника против того, которого тащил Мамай. Тохтамыш тоже был претендентом. И то, что он нападал на Русь. Это не значит, что Русь была под ним – это значит, что Русь была независимой. Определенные проблемы возникли только тогда, когда часть золотоордынцев…

А.Б.: - Приняли ислам.

А.Т.: - Ханы Узбек, Джанибек и другие – в тот период, когда был убит Михаил Тверской.

Опять же вспомним работы Льва Гумилева и романы Дмитрия Балашова, где все хорошо объяснено и описано. Кстати, современные татары (в прошлом – казанские булгары) по крови ближе к русским, чем к другим татарам: крымским, сибирским и так далее.

А.Б.: - Просто это собирательное название различных тюркских народов. До революции даже азербайджанцев часто называли кавказскими татарами.

А.Т.: - Булгары (будущие казанские татары), начиная с древнеславянских времен, почти всегда были нашими союзниками. У меня просто много друзей в Казани, среди них есть татары, башкиры, русские, и у нас с ними нормальные отношения. И это во многом благодаря Александру Невскому, которого пытаются обвинить в том, что он предал… А что он предал?

А.Б.: - Вести в тех условиях войну на два фронта… Это все равно, что в 1941 году, когда немецкие войска стояли под Москвой, Сталин бы взял и объявил войну Японии. Притом что японцы нам постоянно устраивали пакости и провокации. Но он дождался окончания войны с Германией, и через три месяца разгромил Японию в короткий срок.

А.Т.: - Орда на самом деле не так много требовала. А шведским, норвежским, датским, немецким и прочим рыцарям нужна была земля. И добивались они этого огнем и мечом.

Поэтому обвинять таких персонажей, как Александр Невский – это чисто провокационное действие. Наверное, потому, что он не потрафил либералам того периода. Мог бы пойти под Европу, и мы стали бы какой-нибудь европейской провинцией. И не было бы у нас ни Сибири, ни Дальнего Востока. Но зато у нас были бы сегодня «радужные» ЛГБТ-структуры и много сего другого.

На самом деле смешения русских с монголами не было, хотя многие другие национальности вливались в русский народ и ассимилировались.

А.Б.: - Вспомним чудь, мерю, мурому, голядь, тюркское племя берендеев, расселенное на Ярославщине.

А.Т.: - Это была мирная ассимиляция, не было насильственного уничтожения других народов. Неслучайно эти народы, которые объединились вокруг русских, активно участвовали в защите нашего государства. Все возмущения, в которых они участвовали (восстания Степана Разина, Емельяна Пугачева, Салавата Юлаева) – это были внутренние российские разборки, не против России, а за смену власти. Не надо путать страну и государство. И странно, что «REGNUM», который называет себя патриотическим СМИ, печатает такие вещи. Это как в конце восьмидесятых – начале девяностых, когда писали гадости про героев: Зою Космодемьянскую выставляли сумасшедшей, Александра Матросова – хулиганом. Они просто пользуются тем, что люди историю плохо знают.

А.Б.: - Хорошо, что в последнее время появляются фильмы, пусть тоже небезупречные с точки зрения исторической достоверности, но, по крайней мере, свободные от «черных легенд» - такие, как «Александр. Невская битва», «Монгол», «Орда», «Легенда о Коловрате», сейчас вот телесериал «Золотая Орда». По крайней мере, пытаются изобразить отношения Руси и Орды боле объективно.

А.Т.: - Все-таки, я считаю, что вовремя вышла моя книжка «Миша и Бабка-Ежка» о том, как переделывают сказочную историю.

А.Б.: - Так же, как и реальную.

А.Т.: - Поэтому я считаю, что «Руки прочь от Александра Невского!» - актуальный лозунг.

Человек прожил непростую жизнь, в возрасте 22 года столкнулся с серьезными противниками и победил их. Хотите победу у него отнять? Но как не признать победу на Чудском озере победой, если сами немцы признают это в своей Рифмованой хронике.

А.Б.: - При этом любят напоминать, что сражающихся было немного. Но это же можно сказать о большинстве судьбоносных сражений европейского Средневековья.

А.Т.: - В бою Ричарда Третьего с Ланкастерами погибло около ста человек со стороны Ланкастеров и несколько – со стороны Йорков. И это все жертвы! С одной стороны участвовало две тысячи, с другой – четыре тысячи.

А.Б.: - Но ведь сражение оценивается не по числу участников, а по результатам.

А.Т.: - Тем более что Ледовое побоище на самом деле не такое уж маленькое сражение, если по одним данным погибло семнадцать орденских братьев, по другим – около пятидесяти. А ведь каждый из них не просто рыцарь, а командир отряда: у него были оруженосцы, сержанты, солдаты и прочие: чудь, ливы, латы, которые не любили немцев, но их заставляли воевать на стороне Ордена. Так что Прибалтике лучше дружить с нами, а не ссориться: они и государственность свою получили от нас, и экономику развили благодаря нам.

Политика, которую вел Александр Невский, была наилучшей при том раскладе, благодаря ему, Русь развилась, стала сильной и могучей.