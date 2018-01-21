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Пусть говорит. Андрей Малахов расскажет стране про мальчика-героя из Северодвинска

В Северодвинске завершила работу съемочная группа телеканала «Россия - 1», приехавшая в город корабелов, чтобы рассказать историю подростка Ивана Крапивина, получившего тяжелейшие травмы в результате пьяной поножовщины 1 мая 2017 года.

Напомним, Ваня, геройски прикрывший маму, получил от неадекватного соседа несколько ударов гантелью по голове. В результате 14-летний ребенок впал в кому, а близкие Ивана начали сбор средств на его лечение.

В январе историю Вани прочитал в социальных сетях глава Северодвинска Игорь Скубенко. Своему заместителю по социальным вопросам Ирине Сахаровой он поручил взять ситуацию с восстановлением мальчика на постоянный контроль и оказать семье ребенка всевозможную помощь.

Сейчас Ваня находится в одном из нейрохирургических центров Санкт-Петербурга, а его старший брат Илья - в Москве, на записи программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

20 марта в Северодвинске съемочная группа телеканала «Россия - 1» записала интервью с начальником отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Мариной Семеняго, матерью Ивана Натальей, а также с Еленой Захаровой - директором детского дома «Оленёнок», в котором с ноября 2017 года находится младший брат Ильи и Ивана Кирилл.

По словам Ильи Крапивина, в настоящий момент Ваню готовят к операции в клинике Санкт-Петербурга, дата которой пока не известна. Сегодня с 10 до 21 часа за подростком ухаживают волонтёры. А вечером Илья вернётся к Ивану из Москвы.

Добавим, что запись программы с Андреем Малаховым состоится сегодня, 21 марта. Планируется, что в съемках примут участие 11 северодвинцев и депутат Государственной Думы ФС РФ Елена Вторыгина. Цель проекта - дополнительный сбор средств в помощь Ивану Крапивину. О дате и времени выхода в эфир мы сообщим дополнительно.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

21 март 13:35 | : Культура / Происшествия

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