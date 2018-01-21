Победительницей конкурса плакатов ОНФ «День выборов» стала студентка из Архангельска

Подведены итоги творческого конкурса плакатов, который был инициирован Общероссийским народным фронтом и приурочен ко дню выборов президента России. Члены жюри и экспертного совета назвали имена авторов десяти лучших работ и вручили им призы и подарки. Награждение прошло в Музее современной истории России на открытии выставки, отражающей историю плакатного искусства страны. Теперь там представлены и работы участников конкурса «День выборов».

«Нам важно, что этот конкурс заставил молодых людей задуматься о важности дня голосования, о необходимости каждого человека прийти на выборы. Мы увидели сильные работы. Надеемся, что конкурс ОНФ вернет плакатам историческую значимость и традиции плакатного искусства, зародившиеся в советское время, продолжат молодые художники», – рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы России Ольга Тимофеева.

Победители творческого состязания были определены в трех номинациях, а также был назван получатель специального приза. Так, в номинации «Школьники» лучшими стали Нарина Тайгибова из Махачкалы (17 лет), Аделина Абдуллина из Казани (16 лет) и Иван Иванов из Чувашской Республики (13 лет). Среди «Любителей» отмечены студентка педагогического колледжа Алина Лохова из Архангельска (18 лет), студентка РГГУ Дарья Дмитриева (Московская область, 19 лет), студентка градостроительного колледжа Екатерина Голова (Ярославль, 19 лет). Лучшими среди «Профессионалов» стали заслуженные художники России Алексей и Елена Курманаевские из Ростова-на-Дону (72 года и 70 лет), студентка художественного училища Анастасия Худокормова (18 лет) из Ставрополя, художник-оформитель и дизайнер Екатерина Карженкова из Челябинской области (46 лет). А спецприз достался Валентину Тымкиву из Санкт-Петербурга (15 лет), юному автору с ограниченными возможностями здоровья.

Алина Лохова из Архангельска в своей работе решила подчеркнуть, что каждый гражданин может через голосование повлиять на ситуацию в стране. «Меня заинтересовал этот конкурс. В моей работе подчеркивается важность активной гражданской позиции. Центром плаката является фраза «Твой голос важен», – отметила Лохова.

«Очень важно, что наша молодежь проявляет свою гражданскую активность и позицию начиная со студенческой скамьи. Им не безразлично, что происходит в стране. Свое видение избирательного процесса молодые люди изобразили на плакатах, получилось здорово», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов.

Открывшаяся выставка плакатов будет работать до 18 марта. После нее работы победителей и лауреатов конкурса отправятся на хранение в фонд музея.

Напомним, что конкурс «День выборов» был запущен ОНФ совместно с Музеем современной истории России при поддержке «Русской Медиагруппы» 23 января.