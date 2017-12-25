3 марта Архангельск будет вспоминать журналиста, поэта Евгения Пономарёва.

Литературно-творческий вечер приурочен к 55-летию со дня рождения человека, который вписал одну из самых ярких страниц в историю архангельской радиожурналистики – Евгения Пономарёва.

Евгений рано ушёл из жизни - но за отпущенное ему судьбой время успел сделать очень многое. Он был автором и ведущим радиопередач «Свободный поиск», «Творчество», «Житие в городке», которые пользовались большой популярностью у слушателей. Во многом благодаря тому, что Евгений всегда был внимателен к своим героям, умел слушать и слышать простых людей, которые были ему гораздо интереснее, чем разного рода чиновники.

Участниками литературно-творческого вечера памяти Евгения Пономарёва станут его друзья и коллеги, журналисты Валерий Чубар, Алексей Серов, Наталья Леонович, литераторы Василий Матонин и Виктор Толкачёв. Будут звучать фрагменты радиопередач Евгения, его стихотворения, песни, написанные на его стихи, которые исполнят Александр Юркин, Лидия Любимова, Василий Пилицын.

Вечер памяти Евгения Пономарёва состоится 3 марта в 15-00 в концертном зале Архангельского Дома народного творчества.

Билеты в кассе ДНТ, г. Архангельск, пл. Ленина 1