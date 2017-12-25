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А жива ли песня? В Архангельске пройдет региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

VI областной конкурс народных и фольклорных хоров «А песня русская жива» состоится в столице Поморья 17-18 февраля. Конкурс является зональным этапом Всероссийского хорового фестиваля. В предыдущие годы на хоровых смотрах в Москве Архангельскую область представляли народный художественный самодеятельный коллектив ветеранов труда «Серебряные Росы», новодвинский ансамбль песни, музыки и танца «Северянка» и старейший народны хор из Мезени .

Конкурс народных и фольклорных хоров «А песня русская жива» проходит в области раз в два года. Учредители и организаторы - министерство культуры Архангельской области, Дом народного творчества, региональное отделение некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество».
В 2016 году в V юбилейном конкурсе принимало участие 32 коллектива из четырнадцати муниципальных образований области.
На VI фестиваль подали заявки более 20 фольклорных, народных и любительских хоров Архангельской области, многие из которых имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Это хоры из Шенкурского Пинежского, Лешуконского, Мезенского, Няндомского, Устьянского, Верхнетоемского, Красноборского, Онежского районов, городов Архангельска и Новодвинска.

Среди них есть как старейшие, опытные хоры, с полувековой историей, такие как Шалакушский, Мезенский, Лешуконский, так и совсем молодые, как хор «Заряница» из Няндомского района, которому исполнился всего лишь год.

Однако, все коллективы стараются сохранить и передать современникам богатые песенные традиции Русского Севера.
В репертуаре хоров плясовые и масленичные, свадебные и величальные песни, лирические, протяжные и песни-скоморошины.

Конкурсантов будет оценивать жюри под председательством Вячеслава Попикова, директора и худрука ансамбля народной музыки «Солнцеворот» Вологодской филармонии им. В.А. Гаврилина.

С 1984 по 1995 года Вячеслав Григорьевич руководил фольклорной группой Государственного академического Северного народного хора.
Жюри в составе пяти человек оценит технику исполнения, ансамблевое звучание, художественное и сценическое впечатление. Вопросы сохранения, преемственности и развития северных традиций народного хорового искусства члены конкурсной комиссии и руководители хоров обсудят за круглым столом.

Зрителей также приглашают насладиться разножанровым многообразием и поэтичностью северной, народной песни.

17 февраля в 12 часов в концертном зале Дома народного творчества будет дан старт конкурсу и начнутся выступления участников. В день открытия праздника Лешуконскому народному любительскому хору вручат свидетельство о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества». Это третий коллектив в Архангельской области, имеющий столь высокое звание.
А 18 февраля в 12:00 состоится церемония награждения и выступление победителей VI конкурса «А песня русская жива».

Подарком для всех любителей русской народной песни будет концерт ансамбля народной музыки «Солнцеворот» Вологодской областной филармонии имени В. А. Гаврилина.
Молодой и артистичный ансамбль исполнит фольклорные композиции Севера, эстрадные обработки народных песен и авторские сочинения.

Концерт вологодского ансамбля «Солнцеворот» пройдёт 18 февраля в 14:00

Билеты в кассе областного Дома народного творчества по адресу пл. Ленина, 1.
Телефон для справок 8911-681-52 -06, 21-56-69.

14 февраль 10:48 | : Культура

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