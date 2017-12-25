Это вам не металлолом! Чайку посадят на шляпу Писахова намертво

В ближайшее время чайку вернут Писахову. При этом закрепят на голове писателя так, что… об этом сообщает издание Регион29.

Для справки: в 2008 году на Чумбаровке была установлена скульптура сказочника Степана Писахова. Автор композиции — Сергей Сюхин — назвал её «Здравствуйте, люди добрые!». Поморский сказитель протягивает прохожим руку для рукопожатия, во второй руке он держит сетку с рыбой. К его ноге прильнул кот; на шляпе, надетой на голову, сидит чайка.

С тех пор чайку неоднократно сбивали с головы сказителя. Пару раз из хулиганских побуждений (валялась неподалеку от памятника), но в последний раз явно с целью наживы (для сдачи в цветмет), птичку так и не нашли.

Художник уже отлил новую и придумал, как обезопасить свое творение:

- Чайке я хвост распушил. Теперь соприкосновение по шву при сварке будет где-то 15 сантиметров плюс лапки. Оторвать её будет невозможно, если только кто-то полезет с метабо. Но, надеюсь, такого не случится.

Кстати, наблюдатели видят в этих похищениях и положительный момент – значит, архангельская птичка не менее популярна, чем питерский Чижик-пыжик, которого тоже постоянно похищают.