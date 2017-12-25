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К 250-летию архангельской книготорговли

За серию очерков «Читая страницы минувших веков» автор удостоен звания лауреата «Российского писателя» за 2017 год.

Арабскому писателю Аль-Джахизу (775-868 гг.) принадлежит гимну подобное изречение: «Книга – превосходный собеседник и великолепное орудие; она – чудесное лекарство и замечательное развлечение; она приносит необыкновенные доходы и дает отличное ремесло; она – прекрасный товарищ и приятный гость; она – наилучший советчик и домочадец. Я не знаю более доброго соседа, более справедливого друга, более покорного спутника, более послушного учителя, более одаренного сотоварища; я не знаю никого менее скучного и надоедливого и в то же время никого, чей характер был бы более глубок и полон; я не знаю никого менее противоречивого и преступного, менее глупого и более далекого от лжи и клеветы; более удивительного и распорядительного, менее хвастливого и стеснительного; более далекого от сомнения, более решительно отказывающегося от смуты, более мягкого в споре и лучше предотвращающего сражения, чем книга».

С XV века началось промышленное книгопечатание, вызванное в значительной степени распространением массового общего образования. Первые книжные лавки во многих городах Европы открыл нюрнбергский книгопечатник и книготорговец Антон Кобергер (ок. 1445—1513).

В России первое упоминание о продаже в лавке при Академии наук «Истории Эдессы» на немецком языке датируется 1729 годом.

Первое объявление о лавке русских книг встречается в 1783 году: «Под домом его светлости князя Григория Александровича Потёмкина у книгопродавца Матвея Овчинникова под № 22 продаётся новопереведённая Священная сатира на суету мiра или Екклизиаст премудраго Соломона, 60 к., Повесть о приключении англискаго Милорда Георга и о Брандербургской Маркграфине Фредерике Луизе – 70 к.» (Временник Общества друзей книги. Парижский выпуск, 1925 г.).

В разделе «Из былого прошлого» третьего номера журнала «Известия общества изучения Русского Севера» за 1910 год опубликована статья С.Огородникова «Александр Иванович Фомин (по неизданным документам)». Автор уточняет вышеприведённую дату: в 1867 году в Архангельске на 16 лет раньше Петербурга появилась книжная лавка русских книг. Счастливые обстоятельства тому поспособствовали.

В 1766 году главный директор Императорской Академии Наук граф Орлов обратился к губернаторам с предложением найти на местах надежных людей, которым можно доверить торговлю печатными трудами, накопившимися в огромном количестве в академических складах, «если в оных нуждаются, под непременным поручительством первостатейных купцов».

В письме приведены четыре условия реализации проекта: 1) книги продавать по цене Петербурга 2) за доставку книг платит Академия, книготорговец лишь предлагает оптимальный способ их пересылки 3) счета за проданные книги ежегодно присылаются в Академию, непроданные издания возвращаются в Академию за её счёт 4) книгопродавец за свои труды должен брать из денег, полученных за книги десять копеек с каждого рубля.

Не правда ли, замечательные условия? Особенно последнее. Так и вспомнишь аппетиты многих нынешних книготорговцев, берущих книги на реализацию с гигантскими наценками. Нет на них графа Орлова.

Архангелогородский губернатор Головцын переслал предложение Академии губернскому магистратору, который тут же уведомил его о согласии купца Александра Ивановича Фомина организовать книжную торговлю в Архангельске, приписав, что он-де «человек неподозрительной, доброй и любящий науки», и приложил удостоверение поручителей архангелогородских купцов Семёна Башмакова, Матвея Латышова, Михаила Вайгачева и Никифора Зыкова.

Приняв на себя комиссионерство, Фомин 21 декабря 1766 года обратился в Академию с «донесением», в начале которого указал на необходимость открытия в Архангельске книжной лавки, «столь необходимой при отсутствии способов развития охоты к разумному чтению».

Обширен текст письма и всё же некоторые отрывки из него просятся для воспроизведения, слог, ум, логика и замечательный русский язык неравнодушного человека восемнадцатого века «светятся» в них.

Продолжая тему открытия книжной лавки, Фомин пишет: «для заведения здесь в Архангельске книжной лавки требуется, чтобы в оной были почитай все, или, по крайней мере те, на которые уповательно быть расходу книги поныне напечатанные».

И далее предлагает возможные способы доставки книг: «для сего потребно на один раз перевозка чрезвычайная и не один воз как чаемо составить имеющая. К сему наиспособнейшее средство нынешний зимний путь, по которому переправить можно надобное количество книг по приобщённому здесь реестру».

Для доставки книг купец предлагает привлечь архангельских крестьян, прибывающих в столицу с товарами и едущих иногда обратно порожними, или почтовых лошадей: «А для сего потребно книги, связав в кипы обшить рогожами и запечатав каждую кипу покласть на приготовленные сани. Возы должны быть весом от семнадцати до двадцати пудов, а с такого воза, считая по числу вёрст от Петербурга до здешнего города указные прогоны на одну лошадь, сойдёт от семи до восьми или около того рублей».

Ещё и способ сэкономить на перевозке Фомин подсказывает: «сани и рогожи здесь могут быть проданы и принести некоторый поворот издержанных на них денег».

И заканчивается «донесение» просьбой: «Впредь же для размножения книжного торга и для поощрения к распространению в людях охоты к чтению, надлежит неотменно всякой вновь вышедшей из печати на российском языке книги присылать сюда для продажи, по крайней мере по двадцать экземпляров почтовыми отправлениями».

К донесению приложен реестр. В него включены названия 140 книг, заказанных в 1300 экземплярах. В их числе атласы географические, буквари и словари российского (так тогда именовался государственный язык), немецкого, французского, латинского языков, исторические и географические описания, «Риторика» Ломоносова, его же «Древняя Российская история», учебники по геометрии и грамматике, труды древних философов и прозаические сочинения.

Среди последних: комедии «Недоверчивый», «Плутос и превращённый мужик», «Награждённое постоянство», «Мот, любовию исправленный»; повести «Любовь сильнее смерти», «О двух турках», «Повесть о хромоногом бесе», «Похождения Дона Херубино бакалавра Саламанского», «Похождения трёх кокоток или Тюлерийские прогулки», «Сатира князя Антиоха Кантемира», «Печальное позорище» Сенеки, «Пилпаевы басни» и даже «Увеселения женского пола всех частей».

Получил Фомин требуемые сочинения. За два года продал он книг на 889 рублей. Много это или мало?

В 1761 году в России один пуд муки ржаной доброй стоил от 5 до 8 копеек, муки пшеничной доброй от 15 до 20 копеек, овса от 5 до 10 копеек. То есть на сумму выручки от продажи книг можно было приобрести примерно 237 тонн ржаной муки, или 83 тонны пшеничной, или 142 тонны овса.

Следует сказать, что в истории Севера Александр Фомин должен запомниться не только как первый книготорговец, но и другими славными, увы, неизвестными ныне, делами. В 1759 году вместе с другим северным просветителем Крестининым Василием Васильевичем он принял участие в основании Частного исторического общества для изучения по архивным документам местной старины. Труды членов общества отправлялись в Императорскую Академию, где печатались в сборниках и в отдельных изданиях. Автором многих сочинений по истории Севера был А.И.Фомин.

В 1795 году за большие заслуги перед наукой шестидесятидвухлетний купец, имеющий лишь домашнее образование, самоучка, знавший, тем не менее, немецкий и латинский языки, избран членом-корреспондентом Академии. В благодарственном письме академикам от 20 июля 1795 года Фомин пишет: «Ежели человеческую жизнь считают краткою для порядочного учения, то сколько она недостаточна для безпорядочного навыка? Но я остался бы совершенным игнорантом, если бы не имел счастия воспринимать от Императорской Академии книжных её наставлений, хотя к стыду моему не смею присвоить прав её ученика, потому что не приобрёл учения надлежащим способом».

И заканчивается письмо строчками: «Принимая таковую великую честь и принося Академическому Собранию благодарность, буду всемерно тщится соблюсть возлагаемую на меня должность; а в опыт сей обязанности прилагаю сочинённое мною Описание Белого моря на рассмотрение и определение Академии.
Впрочем препоручая себя высоким повелением Императорской Академии есмь с глубочайшим высокопочитанием корреспондент ея и член Вольного Экономического Ощества Александр Фомин».

Этот, ставший последним для Фомина труд напечатан Академией отдельным изданием в 1797 году. Кстати, и статья о Фомине стала последней для известного архангельского краеведа С.Ф.Огородникова, скончавшегося в 1909 году.

В дело изучения Русского Севера, просвещения его насельников вложены силы многих подвижников, самодеятельных искателей следов истины, или как их принято порой именовать, - «любителей». Не обидно последнее слово - от глагола «любить» оно образовано. Любил жизнь и дела, которыми занимался, славный сын земли поморской Александр Иванович Фомин. Память о нём и важнейшем событии 250-летней давности следует увековечить. На стене главного книжного магазина Архангельска мемориальную доску можно установить.

Или игноранты остаются совершенными в любые времена?

Александр Чашев

10 февраль 08:34 | : Культура

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